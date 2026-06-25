Marko Janjušević Janjuš prolazi kroz veoma težak period jer se navršilo dve i po godine od smrti njegovog brata.

Kako bi imao trenutak da se osami, puštena mu je pesma "Nedelja" od Džeja, što je dodatno pojačalo emocije.



U tim trenucima Janjuš nije mogao da sakrije tugu - plakao je i jecao, potpuno slomljen zbog gubitka koji i dalje teško podnosi.

Podsetimo, on se jednom prilikom u "Eliti" sa Mikijem Dudićem osamio u dvorištu Bele kuće, kada mu je otvorio dušu i prisetio se scene od dana koji nikada neće zaboraviti.

- Deset uveče, dvojica iz obezbeđenja ti dolaze i ovako ih gledaš. Približavaju se tebi, a ti znaš da se nešto desilo. Ja sam osetio pre nego što su došli. Zabolela me bila glava, probudio me bol. To je bilo negde oko pola deset, ja se budim i tražim lek za glavu. Sve me boli, vrat. Ne mogu da gledam na oči. Seo tu, popio lek i čekao da zazvoni ovo. Sedim ispred i vidim kreću prema meni, a osećaj, da ti ne objašnjavam kakav. Izlazim, približavam se tamo, vidim auto od bivše žene, e tad mi ono, mrak na oči - rekao je Janjuš.

On je dodao i kako je saznao zbog čega su ga izveli iz rijalitija i ko mu je saopštio najtežu vest.

- Ulazim unutra, tu bivša žena i tetka. Sećam se prvo što su mi rekli je: "Sa Krunom je sve dobro". Pitam "Pa sa kim nije dobro?", kaže "Brat ti nije dobro", pa reko "Da li je živ?", kaže "nije" - otkrio je Janjuš Mikiju situaciju.

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