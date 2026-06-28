U razgovoru sa jednim lepo vaspitanim gospodinom, dobili su na poklon cveće, tačnije drvo za koju se veruje da donosi novac. Naime, šok je usledio kada su pitali gospodina kako se živi u Srbiji danas.

"Pa živi se odlično, živi se dobro, odlično. Ko hoće da radi, može da zaradi, ima da zaradi svaki dan, znači može da se zaradi dobro. Ko neće da radi, on ne može ni da, ne može ni da živi", rekao je on.

Na komentar novinara da je život dosta poskupeo, gospodin kaže:

"Nije poskupeo, šta je poskupelo, pa sve je normalno. Al' ja ako smem da kažem nešto još više, gospodinu Vučiću kapa dole. On je ovu Srbiju digao iz pepela, iz pepela", naglasio je on.

Kako je dodao, on je sinoć bio u Beogradu, na skupu "Srbija jedna porodica" i tamo ga je snimila televizija. O tome šta je čuo na skupu, on kaže:

"Čuli smo mnogo, rad, red, disciplina, jednostavno, kratko, jasno. Kome nije dobro, kome nisu dobri auto-putevi, neka kupe po jednog magarca i neka idu preko brda. Mi smo noćas stigli za sat i 40 minuta, sat i 50 minuta, Beograd-Vrnjačka Banja. To nešto govori."

Na komentar da te puteve plaća narod, gospodin kaže da je uvek narod sve plaćao, i puteve sad i za vreme Tita, kao i kada su nekada dovodili struju u sela. Na pitanje ko je bolji, Vučić ili Tito, on kaže:

"Bolji je Vučić. Izgradio je, sada da vam kažem, pet puta, deset puta više auto-puteva. Napravio ogromne fabrike. Pa, pa Žutaći su nam zatvorili fabrike, Magnohrom, Jasen, prvu petoletku, 14. Oktobar, Slobodu u Čačku. Al' gospodin Vučić doveo mnogo, zaposlio, jednostavno izvadio je Srbiju iz pepela. I njemu kapa dole, da mu se ljube noge i ruke", rekao je on, što je dovelo do kiselog osmeha na licima novinara Nove S.