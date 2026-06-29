Prema pisanju tamošnjih medija, gore borova šuma i makija kod Komiže, na lokaciji uz put za Podhumlje. Gašenje požara otežavaju suvo tlo i vetar.



Na intervenciju su izašle sve raspoložive vatrogasne snage sa ostrva. Iako je povoljna okolnost to što tokom noći nije bilo jačeg vetra, požar se zbog izrazito suvog tla već u prvom satu brzo širio.

Dodatni problem predstavljao je i burin koji je, prema podacima automatske meteorološke stanice u Komiži, duvao brzinom od oko 4 metra u sekundi, što je bilo dovoljno da doprinese daljem širenju vatre.

Vis je jedno od najudaljenijih naseljenih hrvatskih ostrva u Jadranskom moru, poznato po netaknutoj prirodi, kristalno čistom moru i bogatoj istoriji.

Poznat je po kristalno čistom moru i uvalama, plažama poput Stiniva, koja je među najpoznatijima u Hrvatskoj, Modroj špilji na obližnjem ostrvu Biševo, jednoj od najposećenijih prirodnih atrakcija na Jadranu, gradu Komiža, poznatom po ribarskoj tradiciji, i gradu Vis, tome što je decenijama bio vojna zona bivše Jugoslavije, zbog čega je dugo bio zatvoren za strane turiste, pa je sačuvao autentičan izgled.

Požari na Visu predstavljaju poseban izazov jer su borove šume i gusta mediteranska makija tokom leta izuzetno suve, pa se vatra uz i slab vetar može brzo proširiti. Zbog toga vatrogasci na ostrvu često moraju da reaguju u veoma kratkom roku kako bi sprečili da požar ugrozi naselja i turističke zone.