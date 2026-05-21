Vanja Prodanović ušla je u najgledaniji rijaliti u regionu kako bi se istakla u javnosti, a prilikom ulaska otkirla je da joj je želja da jednog dana postane voditeljka.

Tokom nominovanja učesnika, imala je duže izlaganje o Asminu Durdžiću, snimak je osvanuo na društvenim mrežama.

- Stvarno mi te je preko glave. Više ne mogu da te podnesem. Od početka tu svoju muškost i komplekse pokušavaš da nadomestiš tako što ćeš vređati i nasrtati na slabije na sebe. Samo tražiš način da svoj bes ispoljiš tamo gde možeš, a ne smeš tamo gde treba. Baš ispadaš sisi*a, prejadno je - govorila je Vanja.

Ispod videa su se samo nizali komentari, koji pohvaljuju elokvenciju i izlaganje rijaliti učesnice.

- "Dajte devojci poao voditeljke, devojka je top" , "Da, super je ona", "Nikad nikoga nije uvredila, sve radi sa merom i taktom. Baš je rođena za voditeljski posao.", "Baš je dobro opisala", "Vanja je dama od samog početka", "Jako inteligentna devojka", "Bravo devojko!", "Ovo je pravi komentar, bravo Vanja!" - bili su samo neki od komentara.

