Razgovori između Irana i Omana o bezbednosti plovidbe kroz Ormuski moreuz ušli su u novu fazu, a predloženi sporazum mogao bi Teheranu doneti jedan od najvećih ustupaka do sada, tako što bi mu omogućio kontrolu nad brodovima koji ulaze kroz Ormuski moreuz.

Iako su američki predsednik Donald Tramp i njegova administracija najavili da je dogovor o ponovnom otvaranju ovog ključnog trgovačkog puta neizbežan, regionalni i iranski izvori tvrde da je za konačni sporazum potrebno rešiti još mnogo detalja.

Osnovni problem ostaje definicija same "kontrole", pri čemu zemlje Persijskog zaliva insistiraju na regionalnom nadzoru brodskih inspekcija i dobrovoljnom plaćanju tranzitnih naknada.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagai potvrdio je da ovi profesionalni pregovori napreduju i da je postignuto razumevanje o geografskim parametrima rute.

Dodao je i da se zajednička izjava dve zemlje nalazi u završnoj fazi izrade, uz uslov da treće strane ne ometaju proces.

Teheran takođe nastavlja komunikaciju sa Katarom i Pakistanom u cilju smanjenja tenzija.