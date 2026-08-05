Video prikazuje vozača koji bez oklevanja istrčava iz svog automobila na prometnoj raskrsnici, da pomogne osobi u nezgodnoj situaciji.

Snimak sa nadzorne kamere brzo je postao viralan, a gledaoci hvale hrabrost čoveka koji nije razmišljao o sopstvenoj bezbednosti kada je video da je drugom potrebna pomoć.

Tek kada se pažljivije pogleda snimak, postaje jasno zašto su mnogi u početku bili zbunjeni. Naime, čovek koji je pomogao osobi u invalidskim kolicima bio je obučen kao Spajdermen!

Reč je o Kristoferu Helentalu, koji se vraćao kući sa kostimirane zabave. Dok je čekao na semaforu u svom džipu, primetio je čoveka u invalidskim kolicima koji je imao poteškoća da pređe šest saobraćajnih traka u gradu Džounsboro.

Bez razmišljanja, izašao je iz vozila, potrčao prema njemu i rekao: „Pomoći ću vam“, nakon čega je gurnuo invalidska kolica preko pešačkog prelaza.Nakon što je pomogao čoveku u nevolji, Helental se vratio do džipa, koji je ostao na sredini kolovoza.

„Adrenalin je učinio svoje. Bilo je pričično smešno što sam sve to uradio obučen kao Spajdermen“, rekao je kasnije.

Dodao je da je oduvek bio veliki obožavalac ovog superheroja.

Video je objavila i policijska uprava Džounsbora, zahvaljujući Helentalu što je pomogao osobi sa invaliditetom da bezbedno pređe pešački prelaz.,Portparolka policije Sali Smit rekla je da za sedam godina rada u službi „nije videla sličan slučaj“, piše Daily Star.