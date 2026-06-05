Maja Marinković je godinama unazad deo rijaliti programa, a došla je do titule najtuženije učesnice.

Kako je otkrila cimerima, samo od Aneli Ahmić je dobila čak 15 tužbi.

Odnos između Maje Marinković i Aneli Ahmić već dugo je jedna od glavnih tema među pratiocima rijaliti programa, a nova izjava zadrugarke dodatno je podgrejala spekulacije i interesovanje javnosti.

Naime, tokom razgovora sa Borom Santanom i Asminom Durdžićem, Maja je otvoreno govorila o pravnim sporovima koje vodi sa Aneli.

- Dobila sam 15 tužbi od Aneli, a ja nju nisam tužila nijednom, ali ozbiljno razmišljam da podnesem kontratužbu - rekla je Maja tokom razgovora.

Njena izjava iznenadila je prisutne, a Bora Santana i Asmin Durdžić uključili su se u diskusiju komentarišući aktuelna dešavanja i odnose među učesnicima rijalitija.

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