Maja Marinković i Asmin Durdžić su u vrlo turbulentnom odnosu, a kako su i sami otkrili, najveći problem im predstavlja ljubomora.
Sada se pojavio snimak njihovog dogovora da više neće ispoljavati ljubomoru. Ipak, isti se završio neslavno, a ljubavnici su ostali saglasni u odluci da nastave sa primedbama.
- Voliš li me? Odgovori mi sa da ili ne - rekao je Asmin.
- A voliš li ti mene? - odbrusila mu je Marinkovićeva.
- Volim te.
- Što lažeš? Volim evo i ja tebe - dodala je Maja.
- Ne lažem, a ne lažeš ni ti. Šta je onda naš problem? - upitao je Asmin.
- Naša ljubomora - odgovorila mu je Maja.
"Hoćeš li biti normalna?"
- Hoćeš li biti normalna? - pitao je Durdžić.
- Ne - kratko mu je rekla izabranica.
- Onda ćemo da je*emo mater jedno drugom - zaključio je Asmin.
- Ajde - bila je saglasna Maja nakon čega je usledio sočao poljubac.
Dobila naređenje da napusti Elitu
Maja Marinković i Aneli Ahmić imaju zakazano ročište za danas.
I dok je Aneli napustila Elitu kako bi otišla na sud, Maja je odbila da uradi isto.
Iako su do skoro bile čak i najbolje drugarice u rijalitiju, njihov odnos se vrlo brzo vratio na onaj iz Elite 7 kada su se međusobno vređale. Maja je zbog svega izrečenog na svoj račun protiv tada ljute suparnice podnela čak deset tužbi, a danas je odbila da se pojavi na ročištu.
Aneli je na suđenje stigla u helankama i bundi, sa naočarima na licu.
