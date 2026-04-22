Aneli Ahmić je danas privremeno napustlia imanje Bele kuće kako bi otišla na zakazano ročište.

Suđenje sa cimerkom iz Bele kuće, Majom Marinković, zakazano je za danas, te se Ahmićeva uputila ka sudu.

Aneli je na suđenje stigla u helankama i bundi, sa naočarima na licu.

Kako prenosi Pink, Maja je odbila da napusti Elitu i da ode na suđenje.

Iako su do skoro bile čak i najbolje drugarice u rijalitiju, njihov odnos se vrlo brzo vratio na onaj iz Elite 7 kada su se međusobno vređale. Maja je zbog svega izrečenog na svoj račun protiv tada ljute suparnice podnela čak deset tužbi, a danas su imale zakazano ročište.

Koliki je Majin honorar?

Maja Marinković godinama unazad intrigira javnost svojim učešćem u rijaliti programima, a njen otac Radomir Taki Marinković je šokirao kada je otkrio koliki joj je honorar.

Dosta se spekuliše o basnoslovnim honorarima rijaliti učesnika, a otac popularne starlete slučajno je otkrio neverovatan podatak u javnosti.

Naime, kako je on izjavio tada, mesečni honorar Maje Marinković iznosio je čak 15.000 evra tokom takmičenja u prošloj sezoni rijalitija, a nema sumnje da se u ovoj sezoni cifra i povećala.

Maja je trenutno u Eliti u središtu skandala zbog burne veze sa Asminom Durdžićem, bivšim dečkom svoje nekadašnje drugarice Stanije Dobrojević.

