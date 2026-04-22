Sinoć je u Eliti nastao totalni haos kada su Maja Marinković i Asmin Durdžić ušli u fizički obračun nakon vrerle akcije.

Tokom tuče, Maja je Asminu izbila zub, a Durdžić je izrevoltiran gušio Marinkovićevu.

Nakon toga, rijaliti učesnik završio je u zatvoru, a sada se na društvenim mrežama pojavio snimak njihovog sukoba.

Terza ih jedva razdvojio

U Beloj kući jutros je odjeknuo nezapamćeni skandal koji je protresao sve učesnike.

Nakon burne žurke na imanju u Šimanovcima, odnos Maje Marinković i Asmina Durdžića eskalirao je u brutalni fizički obračun, a deblji kraj izvukli su oboje.

Sve je počelo strastveno, ali se završilo krvavo. Dača Virijević je ukućanima, još uvek u šoku, prepričavao scene kojima je prisustvovao u spavaćoj sobi odmah nakon njihove akcije.

- Imali su žestok i divlji seks, bukvalno su skakali jedno po drugom, krevet se tresao. Međutim, samo deset minuta kasnije, Asmin je sedeo na Maji, a tada je Terza uleteo da ih razdvaja. Maja je totalno odlepila jer je shvatila da je "završio" u nju. U tom naletu besa i rvanja, ona mu je polomila zub - pričao je Dača cimerima.

Terza, koji je prvi pritekao u pomoć i pokušao da smiri strasti, tvrdi da je situacija bila na ivici fatalnog ishoda.

- Ljudi, da nisam došao u tom trenutku, on bi je udavio! Toliko je bio van sebe zbog zuba i njenog napada da uopšte nije vladao sobom - rekao je Terza.

Nakon što je obezbeđenje intervenisalo, Asmin je potpuno izgubio kontrolu. Počeo je da urla i da gađa Maju šoljom, vičući na sav glas:

- Odvedite me odavde, sve ću da polomim!

Odmah je sproveden u zatvor kako bi se ohladio i sprečili dalji sukobi.

Maja se pravdala cimerima, ističući da je bila isprovocirana:

- Prvi mi je opsovao majku, tada sam mu uzvratila! Nasilniče, napadaš žene, samo to znaš! Beži od mene, nasilniče! - vrištala je Marinkovićeva dok su je ostali učesnici odvajali.

