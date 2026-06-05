Milena Kačavenda trenutno boravi u rijaliti programu Elita 9, gde svojim izjavama i stavovima privlači veliku pažnju gledalaca.

Ipak, njen privatni život krije veoma zanimljivu priču, naročito kada je reč o dugogodišnjem braku koji je trajao gotovo tri decenije.

Milena je 27 godina bila u braku sa muškarcem kojeg je upoznala tokom devedesetih godina, a kako sama ističe, bila je to ljubav na prvi pogled.

Iz te ljubavi dobili su dva sina i izgradili porodicu koju i danas opisuje kao skladnu i ispunjenu ljubavlju.

Njen bivši suprug Srđan Kačavenda važio je za jednog od "žestokih momaka" tog vremena i često je povezivan sa Voždovačkim klanom.

Uprkos brojnim predrasudama koje su pratile takav način života, tvrdi da tokom braka nikada nije doživela bilo kakav oblik nasilja.

Naprotiv, istakla je da je njen bivši suprug bio veliki zaštitnik žena i protivnik svakog vida nasilja.

Ko je bivši muž Milene Kačavende?

Govoreći o njihovom odnosu, Kačavenda je objasnila da je do kraha braka došlo nakon što se vremenom zasitila takvog načina života, dok se ljudi iz tog miljea teško odriču navika i okruženja u kojem su godinama živeli.

- Supruga sam upoznala devedesetih godina i bila je to ljubav na prvi pogled. Bio je jedan od žestokih momaka koji se često povezivao sa Voždovačkim klanom. O toj temi nemam mnogo toga da kažem. Određeno prezime i prošlost prate čoveka kroz ceo život, baš kao što mene danas prati priča o kraju mog 27-godišnjeg braka. Imali smo sjajan brak, divan odnos i mnogo ljubavi. Stvorili smo porodicu i dobili dvoje predivne dece. Do razvoda je, po mom mišljenju, došlo zato što sam se vremenom zasitila takvog života. Ti ljudi se teško odriču svog načina života, a ja sam ga jednostavno prevazišla - ispričala je svojevremeno.

"Moj brak je bio moje veliko životno razočaranje"

Iako su se rastali u korektnim i prijateljskim odnosima, razvod je na nju ostavio dubok trag.

Priznala je da je kraj braka doživela kao veliko životno razočaranje i da je prolazila kroz ozbiljnu psihološku krizu pokušavajući da nastavi život sama sa decom.

- Moj brak je bio moje veliko životno razočaranje kada se završio, jer sam 27 godina gradila nešto u šta sam verovala. Kada vam se nešto tako sruši, neminovno počnete da preispitujete sebe i sve što ste godinama stvarali. Prošla sam kroz težak psihološki period nakon raspada porodice i ostala da živim sama sa decom. Međutim, vreme je učinilo svoje. Prebolela sam sve i nastavila dalje. Kažu da je razvod jedna mala smrt, a to mogu da potvrdim. Ipak, uprkos svemu, i dalje verujem u ljubav. Smatram da svako ko ne živi u kvalitetnom odnosu ima pravo da pronađe osobu koja će ga voleti, poštovati i pružati mu podršku. Nije teško pronaći partnera, teško je pronaći nekoga pored koga ćete zaista biti srećni. I dalje iskreno verujem u ljubav i dokaz sam da je to moguće - zaključila je Kačavenda.

Uprkos teškim životnim iskustvima, danas ne krije da je zadržala veru u ljubav i nove početke, a svoju životnu priču nastavlja da otkriva sa milionskim auditorijumom rijalitija Elita 9.