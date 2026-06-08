Asmin Durdžić je obavio do sada najozbiljniji razgovor sa Majom Marinković, tokom kojeg joj je postavio rigorozna i šokantna pravila ponašanja u njihovoj vezi.

Odlučio je da više ništa ne prepušta slučaju, pa nije krio ljubomoru i posesivnost uvođenjem nezapamćenih zabrana.

On je svojoj devojci jasno stavio do znanja šta sme, a šta ne sme da radi kada su fizički razdvojeni.

- Moja devojka kad ja nisam tu može samo u pod da gleda. Moja devojka nema ni sa kim komunikaciju kad ja nisam tu - izričit je bio Asmin.

Iako je Maja isprva kratko potvrdila njegova pravila rečima "Od sad tako", situacija se ubrzo zakuvala. Durdžić je nastavio da niže zabrane, ističući da u prolazu može da priča isključivo o ozbiljnim temama, ali da apsolutno "nema smeškanja".

Ovo je potpuno izbacilo Maju iz takta, te je počela da besni i prebacuje mu da je "sa svima povezivan".

- Nema drugova, nema dopisivanja, ja sam takav - presekao ju je Asmin.

Maja nije mogla da veruje u šta se njen partner pretvorio, te mu je sasula u lice sve što misli o njegovoj novoj, surovoj strani.

- Postao si mnogo surov, nisi bio takav na početku. Ispada da sam ja bolesnica, a ti si gori od mene - pobunila se Marinkovićeva.

"Kad idem da radim, ti ostaješ sa mojom sestrom"

Međutim, Asmin se ni tu nije zaustavio, već je otišao korak dalje i zabranio joj bilo kakve izlaske dok je on na poslu.

- Ti si to znala, ja ne ljubomorišem na frajere i ne gledam gde ti gledaš. Zamisli da ja sa drugaricom da idem na piće. Odmah da znaš da to ne može. Kad idem da radim, ti ostaješ sa mojom sestrom - odbrusio joj je on, na šta je Maja dramatično poručila da se sa tim ne miri i kratko dodala: "Ne može, idem i ja".

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