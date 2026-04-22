Maja Marinković i Aneli Ahmić imaju zakazano ročište za danas.
I dok je Aneli napustila Elitu kako bi otišla na sud, Maja je odbila da uradi isto.
Iako su do skoro bile čak i najbolje drugarice u rijalitiju, njihov odnos se vrlo brzo vratio na onaj iz Elite 7 kada su se međusobno vređale. Maja je zbog svega izrečenog na svoj račun protiv tada ljute suparnice podnela čak deset tužbi, a danas je odbila da se pojavi na ročištu.
Aneli je na suđenje stigla u helankama i bundi, sa naočarima na licu.
Koliki je Majin honorar?
Maja Marinković godinama unazad intrigira javnost svojim učešćem u rijaliti programima, a njen otac Radomir Taki Marinković je šokirao kada je otkrio koliki joj je honorar.
Dosta se spekuliše o basnoslovnim honorarima rijaliti učesnika, a otac popularne starlete slučajno je otkrio neverovatan podatak u javnosti.
Naime, kako je on izjavio tada, mesečni honorar Maje Marinković iznosio je čak 15.000 evra tokom takmičenja u prošloj sezoni rijalitija, a nema sumnje da se u ovoj sezoni cifra i povećala.
Maja je trenutno u Eliti u središtu skandala zbog burne veze sa Asminom Durdžićem, bivšim dečkom svoje nekadašnje drugarice Stanije Dobrojević.
