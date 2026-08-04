Porfirije je u besedi naveo da su Srbi Krajišnici kada su ostajali bez domova i zavičaja nosili u sebi veru da ih Gospod nije ostavio, kao i nadu da zlo nema poslednju reč.

On je istakao da je narod večeras sabrala ljubav prema srpskim mučenicima, sunarodnicima i susedima, koji su kao nedužni ljudi stradali tokom užasnog pogroma sa svojih ognjišta.

"Na njihovom stradanju, ali na istrajnosti svih koji su poneli krst izgnanstva, ispunjavale su se reči velikog i svetog apostola Pavla, koji kaže: 'U svemu trpimo nevolje, ali nismo potišteni; zbunjeni smo, ali ne očajavamo; progonjeni, ali nismo ostavljeni, oboreni, ali ne pogubljeni', jer i onda, kada su ostajali bez domova i zavičaja, naša izgnana braća i sestre nosili su u sebi veru da ih Gospod nije ostavio i nadu da zlo nema poslednju reč", naveo je Porfirije.

Kako je naveo, istina ostaje ista, bol ne prestaje protokom vremena, a obaveza svih, da pred Bogom pamte svoje srodnike, stradalnike, ostaje trajna i nepromenjiva.

Patrijarh srpski je ukazao da je u Mrkonjić Gradu narod sabrala želja da molitveno pamti nevine žrtve i stradalnike iz srpskog roda, jer, kako kaže, molitva je najdublji i najdostojniji oblik pamćenja.

"Molitva pred lice Božje uznosi i bol žrtve, ali i ranu onoga koji pamti. Ona čuva istinu, a srce oslobađa od mržnje koja čoveka iznova vezuje za zlo", kazao je Porfirije.

Prema njegovim rečima, stradanja, kao i sećanje na sve gorke epizode srpske mnogostradalne istorije, trebalo bi da Srbe, kao kršteni narod, opet i iznova vrate korenima, okrenu Bogu i upute jedne ka drugima kao braći i sestrama, kao zajednici, kao jednom i jedinstvenom narodu.

"Treba da nas uvedu u istinsko i dublje razumevanje reči Hristovih: "Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe", pa i dalje i više od toga: "Ljubite i neprijatelje svoje". I večeras zapovest o ljubavi prizivamo i u sećanje i u svoja srca", istakao je Porfirije, prenosi Tanjug.

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