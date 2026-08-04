Porinuće nove ruske nuklearne podmornice otvorilo je novu fazu modernizacije flote koja, prema ocenama ruskih i zapadnih analitičara, može značajno uticati na strateški odnos snaga na moru. Reč je o događaju koji prevazilazi uobičajena vojna testiranja i predstavlja istorijski korak u razvoju ruskih pomorskih kapaciteta.

U čuvenom brodogradilištu Sevmaš u Severodvinsku porinuta je nuklearna podmornica projekta „Jasenj-M“ pod nazivom „Uljanovsk“. To je šesta od planiranih 12 višenamenskih nuklearnih podmornica ove klase, koja će po okončanju svih ispitivanja i tehničkih provera biti uvedena u redovnu operativnu upotrebu, kako piše Kiril Streljnikov za RIA Novosti.

Dve komponente ruske nuklearne trijade

Ruska nuklearna podmornička flota predstavlja jedan od strateških stubova odbrane i sastoji se od dve ključne komponente:

Klase „Borej“ : Strateške podmornice opremljene interkontinentalnim balističkim raketama sa nuklearnim bojevim glavama.

Klase „Jasenj-M“: Višenamenske udarne podmornice zadužene za zaštitu strateških snaga, neutralisanje neprijateljskih nosačkih grupa, ometanje pomorskih operacija i udare na kopnene ciljeve, baze, luke i komandne centre.

Zahvaljujući trupu od demagnetisanog čelika, specijalnim premazima i naprednim pogonskim sistemima, podmornice klase „Jasenj“ projektovane su za izuzetno tihi rad, dok njihov nuklearni reaktor može da funkcioniše između 25 i 30 godina bez dopune goriva.

Revolucija sa hipersoničnim raketama „Cirkon“

Dok su prve jedinice ove klase koristile krstareće rakete „Kalibr“ i „Oniks“, počevši od četvrte podmornice „Perm“ uvodi se standardna upotreba hipersoničnih raketa „Cirkon“. Ovaj prelazak označen je kao ključna tehnološka prednost, s obzirom na to da „Cirkon“ leti približno tri puta brže od „Oniksa“ i sedam do devet puta brže od „Kalibra“.

Prema procenama ruskih stručnjaka, protivvazdušna i protivraketna odbrana NATO-a trenutno nema nikakav efikasan odgovor na ove hipersonične projektile. Planirano je da podmornice nose do 40 raketa „Cirkon“ sa taktičkim nuklearnim bojevim glavama, pri čemu grupa od šest ovakvih plovila može da pokrije i uništi površinu od oko 4.500 kvadratnih kilometara iznenadnim udarom iz neposredne blizine.

Ocene Zapada: „Nova noćna mora američke mornarice“

Zapadni mediji i vojni analitičari sa rastućom zabrinutošću prate širenje ove flote. Bloomberg je ocenio da ruske nuklearne podmornice u sastavu Severne flote ostaju najopasniji deo mornarice, dok je National Interest objavio analizu pod naslovom „Ruska podmornica Jasenj-M: nova noćna mora američke mornarice“, ističući da Zapad sistematski potcenjuje razmere ovog vojno-tehnološkog izazova.

Zaključak stručnjaka je jasan: kombinacija niske cene koštanja, visoke prikrivenosti, razornog arsenala i odsustva adekvatnih odbrambenih sistema na Zapadu pretvara podmornice „Jasenj-M“ u najmoćniju podvodnu silu današnjice, čime se strateški balans tokom naredne decenije nepovratno pomera u korist Rusije.