Čak 86 odsto ispitanih rukovodilaca ocenilo je da je obuka za rad sa AI tehnologijama korisnija od MBA programa za određene pozicije, jer kompanijama sve više nedostaju ljudi koji umeju ne samo da koriste AI alate, već i da ih primene u poslovnim procesima, prenosi Blumberg.

Istovremeno, 91 odsto kompanija povećava plate zaposlenima koji poseduju AI veštine, što pokazuje koliko tržište rada počinje da nagrađuje sposobnost praktične primene veštačke inteligencije.

Kompanijama nisu potrebni samo ljudi koji razumeju šta su AI agenti, već stručnjaci koji znaju kako se oni grade i umeju da njima upravljaju i uključuju ih u svakodnevno poslovanje, smatra predstavnik konsultantske kuće PwC Piter Polini.

Promena trenda dolazi u trenutku kada se sve više preispituje vrednost tradicionalnih MBA akademskih diploma iz oblasti poslovnog upravljanja i menadžmenta.

Ukupni troškovi za MBA obrazovni program mogu da dostignu i 300.000 dolara, a studenti sada razmišljaju da li se ova investicija isplati.

Prestižne poslovne škole, uključujući programe na univerzitetima kao što su Harvard, MIT i Univerzitet Pensilvanije, sve više nude kraće i jeftinije kurseve posvećene veštačkoj inteligenciji za poslovne lidere.