- Zamislite koliko će američkih biznismena doći sa Donaldom Trampom iz Amerike u Moskvu na potpisivanje različitih poslovnih sporazuma - rekao je Ejdži.

Prema njegovoj oceni, Tramp bi u Rusiju mogao da otputuje čim se završi Specijalna vojna operacija, podsetivši da je ruski predsednik Vladimir Putin uputio poziv američkom lideru tokom rusko-američkog samita na Aljasci u avgustu 2025. godine.

Ejdži je dodao da Putin tokom telefonskih razgovora sa Trampom redovno ističe da će mu biti drago da ga ugosti u Moskvi.

Poslednji razgovor dvojice lidera održan je 4. jula i, prema Kremlju, trajao je sat i 25 minuta. Tada je Putin, kako je saopšteno, ponovio da poziv za posetu Rusiji ostaje na snazi, piše Sputnjik.

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