Specijalne snage iz Centra za specijalne operacije "Alfa" SBU uspešno su napale koordinacioni centar i mesto raspoređivanja oficira ruske Federalne službe bezbednosti (FSB), koji se nalazio u pansionu u Hersonskoj oblasti, saopštila je Služba bezbednosti Ukrajine SBU.

Prema saopštenju pres-službe SBU, preliminarne procene ukazuju da je oko 100 ruskih vojnika moglo biti stacionirano u koordinacionom centru FSB-a.

Obaveštajne službe SBU su takođe potvrdile da se na objektu nalazi više od 70 vozila, da su prisutni naoružani stražari, da su postavljeni kontrolni punktovi, kao i da su izgrađene inženjerijske barijere i podzemna skloništa.

Izveštava se da je tokom operacije 13 dronova SBU pogodilo mesto raspoređivanja FSB-a. Napad je izazvao veliki požar.

Više od 400 dronova letelo ka Moskvi

Podestimo, ranije je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin saopštio da je od nedelje uvedeče do jutros više od 400 dronova letelo ka Moskovskoj oblasti.

Sobjanjin je na platformi Maks naveo da su većinu tih dronova neutralisale ruske snage protivvazdušne odbrane na udaljenim prilazima Moskvi, a da je 85 bespilotnih letelica uništeno dok su se približavale Moskvi, preneo je Tas.

Agencija navodi da je pokušaj napada ukrajinskim dronovima na Moskvu tokom protekle noći bio jedan od najvećih od početka rata u Ukrajini.

U Podolsku, u Moskovskoj oblasti, prijavljeni su požari nakon napada.

Prema Telegram kanalima, dronovi su pogodili logistički kompleks Vajldberis u Koledinu (Moskovska oblast) – jedan od najvećih i najstarijih distributivnih centara kompanije.

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