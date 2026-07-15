Ruske snage tokom noći izvele su novi talas udara na Odesku i Nikolajevsku oblast, a prema saopštenju Ministarstva odbrane Rusije, pogođeni su pogoni za proizvodnju bespilotnih letelica, lučka infrastruktura i brodovi koji su, kako tvrdi Moskva, prevozili vojni teret namenjen Oružanim snagama Ukrajine.

Prema ruskim navodima, preciznim naoružanjem gađani su objekti u Odesi, Černomorsku i Dnjepro-buškoj luci.

Pogođeni pogoni za proizvodnju dronova

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su u luci Odesa pogođena dva pogona za proizvodnju i sklapanje bespilotnih letelica.

U jednom od njih, prema tvrdnjama Moskve, sklapani su dronovi UJ-22 ukrajinske kompanije Ukrdžet.

Ruska strana nije objavila dokaze o razmerama štete niti podatke o količini uništene opreme.

UJ-22 je višenamenska bespilotna letelica koja, prema dostupnim tehničkim podacima, može autonomno da leti i do 800 kilometara, zbog čega se koristi za dejstva duboko iza linije fronta.

Na meti gorivo i lučka infrastruktura

Moskva navodi da su gađani i terminali za istovar goriva, rezervoari sa gorivom i drugi objekti koje smatra delom ukrajinske vojne logistike.

Ukrajinske vlasti, međutim, tvrde da su pogođeni i civilni industrijski i izvozni kapaciteti koji imaju važnu ulogu u privredi zemlje.

Posle prethodnih napada najveći ukrajinski izvoznik žitarica Kernel obustavio je rad u luci Černomorsk, dok je oštećen i terminal za skladištenje biljnog ulja.

Moskva: Pogođena četiri broda

Rusko Ministarstvo odbrane tvrdi da su u lukama Černomorsk i Dnjepro-buška luka pogođena ukupno četiri broda koja su, prema njihovim navodima, prevozila vojni teret za ukrajinske snage.

Imena brodova, njihova zastava, vlasnici i vrsta tereta nisu objavljeni.

Agencija Rojters prenela je da Rusija tvrdi da su pogođeni brodovi sa vojnim teretom, ali dodaje da te navode nije mogla nezavisno da potvrdi.

Ukrajina: Pogođeni i civilni objekti

Guverner Odeske oblasti Oleg Kiper saopštio je da su tokom poslednjeg talasa napada pogođeni civilni, industrijski i lučki objekti.

Ukrajinske vlasti navode da su tri osobe poginule, dok su najmanje tri povređene nakon što je raketa pogodila sedmospratnu stambenu zgradu u Odesi.

Dan ranije, prema ukrajinskim informacijama, dve osobe su poginule u napadu dronovima na lučku infrastrukturu, a oštećen je i brod pod zastavom Maršalskih Ostrva.

Napadi predstavljaju petu uzastopnu noć u kojoj ruske snage gađaju luke i infrastrukturu na jugu Ukrajine.