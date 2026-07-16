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Ukrajina planira da tokom ove godine proizvede oko 10 miliona bespilotnih letelica, izjavio je predsednik Volodimir Zelenski.

Zelenski je za novog premijera predložio Sergija Koreckog, direktora "Naftogasa" i "Ukrnafte", navodeći da su pripreme za zimu ključni razlog za taj izbor. Takođe je rekao da bi Ukrajina do kraja godine mogla da dobije licencu za proizvodnju raketa za sistem "Patriot".

Na samitu "Ukrajina, Jugoistočna Evropa" u Kijevu usvojena je zajednička deklaracija o nastavku političke, vojne i finansijske podrške Ukrajini, ali Srbija jedina nije potpisala dokument.

Rusija je upozorila da će sve strane vojne kontingente iz zemalja "Koalicije voljnih" u Ukrajini smatrati legitimnim vojnim ciljevima.

Pomoćnik ruskog predsednika Nikolaj Patrušev saopštio je da su ruske nuklearne pomorske snage u punoj borbenoj gotovosti, dok je američki predsednik Donald Tramp izjavio da veruje da je Vladimir Putin spreman za postizanje dogovora o okončanju rata.

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Moskva: Gađani vojni ciljevi u Kijevu i ukrajinskim lukama

Moskva je saopštila da je tokom noći izvela napade na vojne i industrijske objekte u Kijevu, kao i na infrastrukturu u lukama Odesa i Pivdeni.

Prema navodima ruskog Ministarstva odbrane, u Kijevu su gađani objekti povezani sa proizvodnjom i skladištenjem dronova srednjeg i dugog dometa.

Rusija tvrdi da su pogođeni i objekti u lukama Odesa i Pivdeni koji se, navodi, koriste za prijem i skladištenje vojne opreme i goriva.

Ukrajinski zvaničnici, s druge strane, saopštili su da su ruski balistički projektili pogodili najmanje dva regiona Kijeva, izazvali požare i usmrtili dve osobe.

Kličko: Dve osobe poginule u napadu ruskih snaga na Kijev

Dve osobe su poginule, a šest je povređeno u noćnom napadu ruskih trupa u Kijevu, uključujući i šesnaestogodišnjeg dečaka, objavio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.

"Dve osobe su poginule u Kijevu kao rezultat neprijateljskog napada. Šest stanovnika prestonice je povređeno, uključujući i šesnaestogodišnjeg dečaka“, napisao je Kličko u objavi na Telegramu, prenosi Ukrinform.

Prema njegovim rečima, tri povređene osobe su hospitalizovane. Kako je navedeno, ruske trupe su sinoć izvele napad balističkim raketama na Kijev, što je izazvalo požare u dva područja.

Vojska Ukrajine testirala balističku raketu koju je razvilo Ministarstvo odbrane

Odlazeći ministar odbrane Ukrajine Mihailo Fedorov izjavio je danas da je ukrajinska vojska testirala balističku raketu koju je razvilo Ministarstvo odbrane.

"Simbolično, na dan kada je vlada smenjena, uspešno je testirana balistička raketa razvijena pod okriljem Ministarstva odbrane", napisao je Fedorov na Telegramu, preneo je Ukrinform.

Fedorov je naveo da nova balistička raketa ima maksimalnu preciznost i da su troškovi njene proizvodnje smanjeni za 30 odsto. "Ukrajina će ući u novu ligu", tvrdi Fedorov.

Broj poginulih u ruskom napadu na Zaporožje povećao se na tri, povređenih na 15

Broj poginulih u današnjem ruskom napadu na Zaporožje na jugoistoku Ukrajine povećao se na tri, a povređenih na 15, saopštio je šef Zaporoške oblasne vojne uprave Ivan Fedorov.

On je prethodno objavio na Telegramu da su najmanje dve osobe poginule, a da ih je devet povređeno u ruskom napadu na Zaporožje, preneo je Ukrinform. Fedorov je objavio fotografije posledica napada na kojima se vidi višespratna stambena zgrada sa potpuno uništenim jednim ulazom nakon direktnog pogotka.

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