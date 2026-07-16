Masovni protesti izbili su u Kijevu, Odesi i Žitomiru sa zahtevom da se poništi odluka o smeni ukrajinskog ministra odbrane Mihaila Fjodorova.

Stotine građana izašle su na ulice Kijeva protestujući zbog smene Mihaila Fjodorova sa dužnosti ministra odbrane. Kako prenosi TASS, pozivajući se na publikaciju „Obščestvene novosti”, skup je održan na trgu kod Pozorišta „Ivan Franko”, u blizini vladine četvrti ukrajinske prestonice.

Slični protesti proširili su se i na druge gradove širom zemlje. U Odesi su demonstranti nosili transparente sa natpisom „Vratite Fjodorova”. Učesnici su takođe nosili parole kojima su kritikovali glavnokomandujućeg Oružanih snaga Ukrajine, Aleksandra Sirskog.

U Žitomiru se oko 30 ljudi okupilo na Trgu Koroljova, u blizini zgrade regionalne državne uprave. Protesti podrške Fjodorovu, koji su počeli u četvrtak ujutru, održavaju se i u Lavovu. Ljudi se i dalje priključuju protestima, zahtevajući da Fjodorov zadrži svoju ministarsku funkciju.

Zamenik komandanta ukrajinskog vazduhoplovstva Pavel Elizarov podneo je ostavku u znak protesta zbog smene Mihaila Fedorova sa mesta ministra odbrane.

Podsećanja radi, ukrajinski ministar odbrane Mihailo Fedorov objavio je oproštajnu poruku u kojoj je najavio svoju ostavku.

Volodimir Zelenski namerava da Vrhovnoj radi predloži kandidaturu Igora Klimenka za mesto šefa Ministarstva odbrane.