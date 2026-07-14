Ruske FAB bombe sa UMPK modulima od improvizovanog rešenja za nedostatak skupih raketa pretvorile su se u jedno od glavnih oružja rata iscrpljivanja. Ono što je u početku izgledalo kao grubo dodavanje krila i navigacije na stare sovjetske bombe danas je postalo masovni sistem za udare po frontu, bliskoj pozadini, skladištima, komandnim tačkama i utvrđenim zonama.

Logika je brutalno jednostavna: Rusija ima ogromne zalihe avio-bombi slobodnog pada, a UMPK im daje krila, korekciju putanje i mogućnost lansiranja sa distance. Umesto da avion ulazi direktno iznad mete, Su-34, Su-35 i drugi nosači mogu da izbace bombu daleko od linije fronta, van dometa velikog dela ukrajinske taktičke PVO.

U ratu u kome se svaka raketa računa, takvo oružje ima posebnu vrednost. FAB sa UMPK nije sofisticiran kao krstareća raketa, ali je mnogo jeftiniji, brojniji i razorniji od većine taktičkih sredstava koja svakodnevno pogađaju front. Kada se koristi u velikim količinama, ne mora da bude savršen. Dovoljno je da dolazi stalno, u kalibrima koje rov, kuća, skladište ili betonsko sklonište teško mogu da izdrže.

Od improvizacije do masovne proizvodnje

Prve verzije UMPK-a bile su grublje, sa ograničenim dometom i većom zavisnošću od uslova lansiranja. Za FAB-500 se najčešće pominjao domet od oko 40 do 50 kilometara, kasnije 60 do 70 kilometara. To je već bilo dovoljno da ruski avioni smanje rizik od ukrajinskih sistema kratkog i srednjeg dometa.

Do 2026. godine pojavile su se tvrdnje o znatno produženom dometu. Kod težih bombi, naročito FAB-1500, ruski izvori pominju 60–80 kilometara kao realniji operativni okvir, dok se za optimizovane režime lansiranja sa veće visine i brzine navode i veće daljine. Ukrajinski i zapadni izvori su tokom 2025. govorili o novim UMPK-PD varijantama sa dometom oko 95 kilometara, a pojedine obaveštajne procene pominjale su i razvoj dugometnih verzija od 150–200 kilometara.

Ključ promene nije samo u krilu. UMPK se razvijao kroz aerodinamička poboljšanja, promene geometrije rasklopivih površina, bolje nosne obloge, jače upravljačke aktuatore i otporniju navigaciju. Posebno se pominju prijemnici iz porodice Kometa, razvijeni da smanje efekat ukrajinskog i zapadnog elektronskog ometanja satelitske navigacije.

Dodavanje inercijalne navigacije smanjuje zavisnost od signala satelitskog pozicioniranja. To ne znači da bomba postaje nepogrešiva, niti da je ometanje beskorisno. Znači da ukrajinska strana više ne može da računa da će snažan radio-elektronski pritisak sam po sebi masovno skretati bombe sa cilja.

FAB-250, FAB-500, FAB-1500 i FAB-3000

Najvažnija prednost UMPK-a jeste mogućnost da se ista logika primeni na više kalibara. FAB-250 sa modulom za klizanje koristi se protiv manjih ciljeva: rovova, položaja protivtenkovskih sistema, minobacačkih tačaka, lakih skloništa i raspoređenih grupa u blizini fronta. Manja masa omogućava da jedan avion ponese više bombi i pokrije širi prostor.

FAB-500 ostaje glavno radno oružje ruske frontovske avijacije. To je kalibar koji spaja dovoljno razornu snagu, pristojan domet i masovnu dostupnost. Njime se gađaju uporišta četa, skladišta municije, prelazi, komandna mesta, objekti u industrijskim zonama i utvrđene kuće pretvorene u vatrene tačke.

FAB-1500 je druga kategorija. Sa 1,5 tona mase i ogromnim eksplozivnim dejstvom, ova bomba se koristi kada treba slomiti veći objekat, čvršći odbrambeni čvor ili deo gradskog prostora koji se ne može lako očistiti artiljerijom. Udar FAB-1500 ne mora da bude savršeno precizan da bi proizveo ozbiljan efekat. Pritisak, krater, fragmentacija i rušenje konstrukcija menjaju situaciju i za one koji nisu direktno pogođeni.

FAB-3000 sa UMPK predstavlja najteži deo ove linije. Njena upotreba je ređa, jer je platforma masivna, zahtevna i pogodna samo za određene ciljeve. Međutim, kada se koristi protiv velikog utvrđenog objekta, betonske fabrike, logističkog čvora ili snažno branjenog kompleksa, efekat je nesrazmeran. To nije oružje za svaku metu, već za one koje bi inače zahtevale dugotrajno artiljerijsko razbijanje.

Zašto ih je teško zaustaviti

Problem za ukrajinsku PVO nije samo detekcija. Klizna bomba nema motor koji bi davao jak toplotni potpis, manja je i jeftinija od mnogih ciljeva za koje su zapadni sistemi projektovani, a često se pojavljuje u velikom broju. Čak i kada radar vidi bombu, pitanje je da li se isplati trošiti skupu raketu na sredstvo koje je nastalo od stare bombe i relativno jeftinog modula.

Tu se otvara najgora računica za branioca. Patriot, NASAMS, IRIS-T ili drugi sistemi mogu oboriti deo pretnji, ali svaka raketa košta višestruko više od cilja. Ako Rusija dnevno lansira desetine ili stotine kliznih bombi, ukrajinska strana ne može beskonačno da troši presretače namenjene balističkim raketama, krstarećim raketama i avionima.

Druga mogućnost je lov na nosače. To znači pomeranje PVO bliže frontu kako bi se Su-34 i Su-35 gađali pre izbacivanja bombi. Takav potez nosi veliki rizik. Radari i lanseri bliže liniji kontakta postaju meta ruskih izviđačkih dronova, Lanset municije, artiljerije, Iskandera i antiradarskih raketa.

Ukrajina je više puta uspevala da nanese gubitke ruskoj avijaciji i PVO nije nemoćna. Ali UMPK je pomerio granicu rizika. Ruski avioni ne moraju uvek da prilaze kao ranije, a bomba posle odbacivanja nastavlja ka cilju bez dodatnog izlaganja pilota.

Psihološki i taktički efekat na rov

FAB sa UMPK nije samo sredstvo za uništavanje betona. Njegov psihološki efekat na jedinice u odbrani je ogroman. Vojnik može da podnese artiljeriju ako ima rov, podrum ili sklonište. Klizna bomba velikog kalibra menja tu sigurnost. Ona ruši spratove, zatrpava ulaze, lomi komunikacije i pretvara čvrst položaj u prostor koji se više ne može braniti na isti način.

U pozicionom ratu, utvrđenje je vredno samo dok se može održavati. Kada bombe stalno pogađaju komandne tačke, skladišta, rovovske veze, generatorе, podzemne kablove i prelaze, odbrana se ne raspada samo od poginulih. Raspada se od gubitka koordinacije, struje, veze, rezervi i osećaja da zaklon više nije zaklon.

Zbog toga su ruski kopneni napadi sve češće vezani za prethodne talase kliznih bombi. Pešadija i oklop ne ulaze u napad dok avijacija ne razbije najtvrđe tačke. U gradskim i industrijskim zonama to je posebno vidljivo: fabrika, skladište ili višespratnica prvo se gađaju FAB-ovima, pa tek onda dolaze manje jedinice, dronovi i artiljerija.

Ukrajinski odgovor je skup i težak

Ukrajina pokušava da odgovori kombinacijom PVO, elektronskog ratovanja, napada po aerodromima, lova na ruske avione i pritiska na proizvodni lanac UMPK modula. Kijev je objavljivao podatke o proizvođačima, komponentama i firmama uključenim u rusku proizvodnju, pokušavajući da sankcijama i obaveštajnim radom uspori serijsku izradu.

Problem je što je osnovna bomba već u skladištu. Rusiji ne treba da proizvede kompletno novo oružje od nule, već modul koji staru municiju pretvara u vođeno sredstvo. To je industrijski lakše nego masovna proizvodnja krstarećih raketa, a vojno dovoljno efikasno da stalno opterećuje front.

Zapadni izvori upozoravaju i na drugu stranu ruske masovne upotrebe: greške, padovi bombi na sopstvenu teritoriju, kvarovi modula i incidenti izazvani lošim procedurama ili zamorom posada. Takvi slučajevi ne poništavaju borbeni efekat UMPK-a, ali pokazuju cenu tempa. Kada sistem leti svakodnevno u velikim količinama, rastu i rizici od tehničkih i ljudskih grešaka.

Simbol vazdušne moći 2026. godine

FAB sa UMPK postao je jedno od najprepoznatljivijih ruskih oružja poslednjih godina zato što spaja tri stvari koje retko idu zajedno: veliku razornu snagu, relativno nisku cenu i masovnu dostupnost. Ne izgleda elegantno kao hipersonična raketa, nema političku težinu Kindžala ili Cirkona, ali na frontu često proizvodi vidljiviji svakodnevni efekat.

Za Rusiju, to je način da vazduhoplovstvo ostane presudno i bez potpunog osvajanja ukrajinskog neba. Za Ukrajinu, to je problem koji ne može rešiti samo jednom baterijom Patriot ili novim paketom presretača. Potreban je širi odgovor: lov na nosače, dublji udari po aerodromima, jače elektronsko ratovanje, kamuflaža, disperzija, podzemna skloništa i stalno pomeranje jedinica.

Na terenu, efekat je već promenio način odbrane. Velika statična uporišta postaju sve rizičnija. Betonska skloništa više nisu garancija opstanka. Komandne tačke moraju biti manje, pokretnije i bolje skrivene. Linija fronta se sve manje brani jednim čvrstim zidom, a sve više mrežom rasutih položaja koji mogu da prežive udar bombe od pola tone, tone i po ili tri tone samo ako nisu otkriveni na vreme.