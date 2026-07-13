U Vladi Srbije danas biće održan sastanak na najvišem državnom nivou povodom aktuelne epizootiološke situacije u vezi sa afričkom kugom svinja u cilju donošenja novih mera za sprečavanje daljeg širenja bolesti. Sastankom će predsedavati ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić.

Među prisutnima biće i predstavnici predstavnici kabineta predsednika Srbije Aleksandra Vučića i kabineta predsednika Vlade Srbije Đure Macuta, Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova i drugih nadležnih institucija, kao i načelnici upravnih okruga i predstavnici lokalnih samouprava na čijim teritorijama su registrovana žarišta afričke kuge svinja. U Srbiji su trenutno žarišta afričke kuge svinja na području Sremskog, Mačvanskog okruga, grada Beograda, dela Kolubarskog okrug i u Orašju kod Velike Plane, dok su odjavljene zaraze u Pomoravskom, Šumadijskom okrugu, a u toku je odjava u Borskom okrugu.

Zaključno sa 9. julom, afrička kuga svinja potvrđena je kod domaćih svinja na 496 gazdinstava u 18 opština i osam upravnih okruga, pri čemu je u zaraženim gazdinstvima uginulo 1.015 svinja, dok je eutanazirano 10.515 životinja Na farmi ''Mistral komerc'' u Hrtkovcima 9. jula je izvršena eutanazija više od 11.000 grla svinja zaraženih afričkom kugom, a ministar Glamočić je tada rekao da je dosledna primena biosigurnosnih mera jedini način da se spreči širenje ove zarazne bolesti.

Tom prilikom je eutanazirano oko 1.100 priplodnih krmača, oko 5.000 prasadi i više hiljada tovljenika. Takođe, u prethodna dva meseca u Mačvanskom i Sremskom okrugu i na području Beograda eutanazirano je više od 10.000 svinja na manjim gazdinstvima, ali je virus, uprkos tome, prodro i na veliku farmu. Vlasnicima ubijenih ili eutaniziranih životinja isplaćeno je oko 24,9 miliona dinara. Glavni prenosioci virusa su ljudi, ukoliko se ne pridržavaju propisanih mera, dok su divlje svinje prirodni rezervoar zaraze.