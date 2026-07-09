Sukob građana i pripadnika centra za regrutaciju potresao je sinoć ukrajinski grad Lavov nakon privođenja mladića starog 20 godina koji je bio tražen zbog izbegavanja vojne službe.

Incident u ovog gradu na zapadu Ukrajine kulminirao je kada su građani, besni zbog sve većeg broja prisilnih mobilizacija, prevrnuli službeno vozilo Teritorijalnog centra za regrutaciju (TCK), piše Suspilne.

Lavovski regionalni teritorijalni centar za regrutaciju i socijalnu podršku objavio je na Fejsbuku da su 8. jula, oko 21:30, njihovi zaposleni, zajedno sa policijom, zaustavili muškarca u Strijskoj ulici radi provere vojnih dokumenata.

"Tokom provere utvrđeno je da je muškarac kršio pravila vojne evidencije od 12. juna 2026. godine. Odveden je u TCK, a u 00:20 je upućen na vojno-medicinsku komisiju. Druga grupa TCK je ostala na licu mesta, blokirana od strane grupe nepoznatih lica koja se ponašala agresivno, opkolila službeno vozilo, značajno ga oštetila i na kraju prevrnula. Policija radi na licu mesta. Svi događaji će dobiti odgovarajuću pravnu procenu, a počinioci će snositi odgovornost predviđenu zakonom", dodaje se u saopštenju.

Žena po imenu Olja kaže da su momka pretukli, ugurali u kombi i pobegli.

"Ljudi su se pobunili. Čekamo da vrate dečaka. Obećavaju da će ga vratiti, ali čekamo već dva sata, nema rezultata. Počeli smo da blokiramo put da bismo dečaka vratili kući. Dosta nam je ovakvog odnosa prema ljudima. Postoji neki zakon, neka pravila. Niko nema pravo da otme dete i baci ga u kombi. Trebalo je da ga zaustave, da mu daju poziv. Da se ​​nije pojavio, onda bi preduzeli neke mere", rekla je uznemirena meštanka.