Bivši pukovnik Oružanih snaga Ukrajine Valerij Drogajcev, koji je 2022. godine izdao naređenje za raketni napad sistemom „Točka-U“ na Belgorod, navodno je otrovan falsifikovanim alkoholom koji su mu dali ljudi iz njegovog ranijeg okruženja.

Tu verziju izneo je Oleg Ivanikov, savetnik Ruske akademije raketnih i artiljerijskih nauka, doktor istorijskih nauka i rezervni potpukovnik. Prema njegovim tvrdnjama, smrt ukrajinskog oficira nije bila slučajnost, već osveta ljudi koji su godinama nosili bes zbog njegovih odluka i neispunjenih obećanja.

Ivanikov tvrdi da je Drogajcev tokom službe koristio saradnike i potčinjene za opasne zadatke na liniji fronta, obećavajući im velike novčane nagrade. Kako navodi, taj novac mnogi nikada nisu dobili, a deo ljudi koji su učestvovali u takvim zadacima osećao se prevarenim i ostavljenim.

Falsifikovani alkohol sa otrovom

Prema verziji koju je Ivanikov izneo za ruske medije, nekadašnji poznanici su iskoristili priliku da Drogajcevu daju nekoliko boca falsifikovanog alkoholnog pića u kojem se nalazio otrov.

- Koristeći priliku, uručili su mu nekoliko boca lažnog alkohola u kojem se nalazio otrov - naveo je Ivanikov.

Ubrzo posle toga, prema istim tvrdnjama, bivši ukrajinski pukovnik je preminuo. Posebnu pažnju izazvalo je to što se njegova smrt dogodila posle susreta sa bivšim saborcima, zbog čega se u ruskim izvorima sve češće govori o „čudnim okolnostima“.

Zvanična nezavisna potvrda ove verzije za sada nije objavljena. Ipak, Ivanikov tvrdi da se motiv može tražiti u odnosima koje je Drogajcev ostavio iza sebe još dok je bio u ukrajinskoj vojsci.

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