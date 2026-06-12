Prema navodima stanovnika, ukrajinski dronovi su u jutarnjim satima 12. juna pogodili petrohemijsko postrojenje „Toljati Kaučuk“ u Samarskoj oblasti, što je izazvalo požar u objektu, piše "Kijev Indipendent".

Fotografije i snimci objavljeni na društvenim mrežama navodno prikazuju dronove dugog dometa iznad grada Toljatija neposredno pre napada.

Ubrzo nakon toga, veliki požar je primećen i u fabrici sintetičke gume „Nižnekamskneftehim“ (NKNK) u gradu Nižnekamsku. Nakon napada, iznad grada su se mogli videti gusti oblaci crnog dima.

NKNK, koji se nalazi u Republici Tatarstan, više od 1.200 kilometara od najbliže tačke ukrajinske granice, jedno je od najvećih petrohemijskih preduzeća u istočnoj Evropi. Ovo postrojenje je i ranije bilo meta navodnih ukrajinskih napada, uključujući i one prijavljene u maju.

"Kijev Indipendent" navodi da nije mogao odmah da potvrdi ove navode. Ukrajinska vojska se još nije oglasila povodom prijavljenih udara.

Razmere pričinjene štete za sada nisu poznate.

Ukrajina se sve više oslanja na domaće dronove za napade na ciljeve duboko unutar ruske teritorije, posebno na objekte povezane sa preradom nafte, logistikom i vojnom proizvodnjom koji podržavaju ruske ratne napore.

Najnoviji ukrajinski napadi na Rusiju usledili su nakon što je ruski predsednik Vladimir Putin 5. juna odbacio otvoreno pismo ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, u kojem je pozvao na hitno obnavljanje mirovnih pregovora.

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