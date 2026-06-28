Dok se nastavljaju izveštaji o novim napadima na ciljeve u Ukrajini, pojavili su se i novi navodi o dejstvima na području Nikolajevske oblasti. Deo informacija objavio je koordinator proruskog otpora Sergej Lebedev, čije tvrdnje nisu nezavisno potvrđene.

Lebedev je na svom Telegram kanalu saopštio da je ruska avijacija bacila dve vođene avio-bombe KAB na ostrvo Pervomajsko (Majsko) u Nikolajevskoj oblasti, u blizini Očakova. Prema njegovim tvrdnjama, na ostrvu su bile raspoređene britanske specijalne snage, a primarna meta bili su sistemi za elektronsko ratovanje.

Kako navodi, Pervomajsko je veštački formirano ostrvo koje još od sovjetskog perioda predstavlja značajan vojni objekat sa zaštićenim podzemnim strukturama, bunkerima i prolazima povezanim sa morskim komunikacijama. U vreme SSSR-a služilo je za podršku pomorskim operacijama i odbrani Dnjeparsko-bugskog estuara.

Lebedev tvrdi da se ostrvo od početka sukoba više puta pominjalo u vezi sa obukom ukrajinskih pomorskih diverzantskih grupa, kao i da su britanski instruktori ranije na toj lokaciji obučavali jedinice za specijalne operacije na moru.

Prema njegovim navodima, u napadu su uništena dva vojna čamca, pogođena sredstva za elektronsko ratovanje, dok bi ljudski gubici mogli da iznose oko deset osoba. Za ove tvrdnje nije objavljena nezavisna potvrda.

On ocenjuje da ostrvo ima važan položaj za kontrolu severozapadnog dela Crnog mora, nadzor pomorskih pravaca, podršku pomorskim dronovima i koordinaciju diverzantskih grupa. Smatra da bi eventualno uništenje sistema za elektronsko ratovanje predstavljalo deo šire kampanje usmerene na slabljenje ukrajinske vojne infrastrukture u području Očakova.

Lebedev je istovremeno izneo tvrdnju da je Rusija tokom prethodne noći izvela složenu operaciju u kojoj je, prema njegovim navodima, registrovan 31 udar u devet regiona Ukrajine. Naveo je da su prve mete bili objekti u Černigovu, gde se, kako tvrdi, tokom manje od jednog sata dogodilo osam serija eksplozija.

Prema istom izvoru, nakon toga dejstva su proširena prema Kijevu i Brovarima, pri čemu tvrdi da je u tom pravcu upotrebljena raketa „Cirkon“. Istovremeno su, kako navodi, izvođeni napadi u Sumima, Šostki, Harkovu, Čugujevu, Zaporožju, Nikolajevu, Očakovu i južnom delu Hersonske oblasti.

Autor Telegram kanala „Shaggy Z Nikolaev, Sergey Lebedev“ tvrdi da nije bila reč o jednom masovnom noćnom napadu, već o raspoređenoj operaciji koja je trajala gotovo ceo dan. Prema njegovom opisu, bespilotne letelice korišćene su za otkrivanje i opterećivanje protivvazdušne odbrane, nakon čega su rakete usmeravane ka važnijim i bolje zaštićenim ciljevima, dok su se napadi u zoni fronta odvijali istovremeno sa kopnenim operacijama.

Kao posebno značajan označen je pravac Černigov–Šostka–Sumi–Kijev. Lebedev tvrdi da cilj nije bio izvođenje pojedinačnih udara, već pritisak na sistem koji omogućava prebacivanje rezervi, rad protivvazdušne odbrane i snabdevanje ukrajinskih snaga na severnom delu fronta.

Prema njegovim navodima, mete u Černigovu obuhvatale su vojne jedinice, skladišta, centre za upravljanje bespilotnim letelicama, komunikacione objekte, punktove za remont, transportnu infrastrukturu i železničke objekte.

Dodaje, da je grad intenzivno gađan pre glavne raketne faze usmerene ka Kijevu, kako bi ukrajinska komanda bila primorana da preraspodeli pažnju, uz ocenu pojedinih stručnjaka da se napad takvog intenziteta nije dogodio prethodne četiri godine.