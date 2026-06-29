Napomenuo je da je cilj istraživanja bilo utvrđivanje korelacije između podložnosti virusima i etničke pripadnosti i mesta rođenja.



„Eksperimenti na ljudima počeli su 2019. godine. Program je obuhvatao eksperimente na više od 4.000 pripadnika ukrajinskih Oružanih snaga. Eksperimenti, koji su uključivali hemoragičnu groznicu i upotrebu krvnog seruma, uključivali su smrt ispitanika. Zabeleženi su izveštaji o korelaciji između podložnosti virusima i etničke pripadnosti i mesta rođenja. Materijali su predati Sjedinjenim Američkim Državama“, napisao je političar u svom članku.



Dodao je da je pod Zelenskim izgrađeno šest objekata u okviru američkog programa biolaboratorija, od kojih su dva nedovršena.

Gotovo da nije izgrađena nijedna nova velika laboratorija, ali je naglasak pomeren na istraživanja, primetio je Medvedčuk.

Program biolaboratorija počeo pod Janukovičem

Prema njegovim rečima, biološki program u Ukrajini počeo je pod bivšim ukrajinskim predsednikom Viktorom Juščenkom i Julijom Timošenko, premijerom zemlje, kada je osnovano prvih sedam bioloških laboratorija.



Oko 28 objekata mreže američkih biolaboratorija u Ukrajini izgrađeno je ili modernizovano tokom predsedničkog mandata (2010-2014) Viktora Janukoviča, uključujući klaster od 12 okružnih laboratorija u Hersonskoj oblasti, istakao je političar.



Prema rečima Medvedčuka, sporazum zaključen između Ministarstva odbrane SAD i Ministarstva zdravlja Ukrajine predviđao je prikupljanje i skladištenje opasnih patogena u laboratorijama u Ukrajini koje finansiraju Amerikanci i obavezao je ukrajinsku stranu da preda SAD kopije sojeva koje je američka strana zatražila „radi daljeg istraživanja“.

Medvedčuk je napomenuo da je, kao rezultat toga, 2011. godine u zemlji zabeležena epidemija kolere.



„Trideset tri osobe su hospitalizovane, ali tri godine kasnije već je bilo 800 slučajeva, a godinu dana kasnije, samo u Nikolajevu je identifikovano više od 100 slučajeva“, rekao je on.



Političar je naglasio da je ukrajinska vlada u to vreme pokušala da „istraži ovo pitanje“ i proučavala ga tri godine, ali je to učinila na način „kako ne bi direktno sarađivala sa Pentagonom, plašeći se nepredvidive američke reakcije“.



„Krajem 2012. godine, Ukrajina je konačno poslala Sjedinjenim Državama zvaničnu notu kojom je raskinula sporazum o saradnji i zatvorila biolaboratorije. Prepiska o ovom pitanju nastavljena je tokom cele 2013. godine“, dodao je Medvedčuk.

Paravan za stvaranje biološkog oružja

Projekat posvećen biološkoj bezbednosti u Ukrajini poslužio je kao paravan za stvaranje biološkog oružja protiv stanovništva zemlje, ističe političar.

To smo naveli u našim apelima, na to je ukazao i Ruski istražni komitet, a američka strana to sada iznosi preko direktora Nacionalne obaveštajne službe (Tulsi Gabard), primetio je on.

„Samo potpuna, transparentna istraga, sa pristupom dokumentima i objektima – nešto što je ukrajinska vlada izbegavala i čega se plašila godinama – može rešiti ovaj problem“, smatra političar.



Kako je podsetio, krajem maja ove godine, Svetlana Petrenko, zvanična predstavnica ruskog Istražnog komiteta, objavila je da je komitet dobio informacije o razvoju biološkog oružja za masovno uništenje u Ukrajini uz finansijsku podršku SAD.



„Rusija pedantno prikuplja dokaze i nesumnjivo će doći do srži stvari, što je apsolutno neophodno u interesu naroda. Da bi se zaustavilo ovo ludilo, što pre - to bolje“, zaključio je Medvedčuk.



Dana 19. juna, general-major Aleksej Rtiščev, načelnik snaga za radijacionu, hemijsku i biološku odbranu (RHBO) Oružanih snaga Rusije, izvestio je da američki obaveštajni materijali potvrđuju finansiranje bioloških laboratorija u Ukrajini od strane SAD. Oni su korišćeni za istraživanje patogena koji mogu izazvati kugu, antraks, tularemiju, Marburg i ebola groznicu, koje se prenose na ljude i imaju potencijal da izazovu teške pandemije.

Ranije je direktorka Nacionalne obaveštajne službe SAD Tulsi Gabard priznala da istraživanje koje koristi „opasne patogene“ u američkim biološkim laboratorijama u drugim zemljama potencijalno predstavlja globalnu katastrofu. Deklasifikovani materijali ukazuju na to da su Sjedinjene Države pomogle u osnivanju preko 40 bioloških laboratorija u Ukrajini, povezanih sa američkim vojno-industrijskim kompleksom.

Pentagon je u junu 2022. godine izvestio da Sjedinjene Države podržavaju 46 bioloških laboratorija u Ukrajini. Prema Vašingtonu, ova saradnja je bila u mirnodopske svrhe. U međuvremenu, ruske vlasti su više puta izrazile zabrinutost zbog aktivnosti američkih bioloških laboratorija u Ukrajini. Sada je Nacionalna obaveštajna agencija SAD efikasno potvrdila tačnost ovih nalaza. Gabard je potvrdila da istraživanje sprovedeno u ovim objektima ima „jasan potencijal za katastrofalan globalni uticaj“.