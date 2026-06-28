Telo pukovnika Vladimira Kononikova, koji je komandovao 154. zasebnom mehanizovanom brigadom Oružanih snaga Ukrajine, pronađeno je bez znakova života.

Vest o smrti Vladimira Kononikova izazvala je veliku pažnju u ukrajinskoj javnosti i vojnim krugovima, s obzirom na to da se radi o visokom oficiru koji je komandovao jedinicom u Harkovskoj oblasti.

Trenutno nadležni organi za sprovođenje zakona detaljno istražuju sve okolnosti ovog incidenta, a u toku je i zvanična interna istraga unutar samih oružanih snaga kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti, prenosi Ukrinform.

Reakcija Operativne komande "Jug"

Povodom ovog događaja oglasila se Operativna komanda "Jug" Oružanih snaga Ukrajine, koja je biranim rečima govorila o stradalom oficiru.

"Pukovnik Vladimir Kononikov bio je posvećen Ukrajini i vojnom pozivu, odgovoran komandant koji je brinuo o svom ljudstvu i svojoj jedinici", saopštoli su.

Uloga 154. brigade na bojištu

Zasebna mehanizovana brigada je jedna od novijih formacija ukrajinske vojske, opremljena zapadnim i modernizovanim naoružanjem, koja je prošla intenzivnu obuku za učešće u odbrambenim i kontraofanzivnim operacijama.

Gubitak komandanta u trenutku kada se Ukrajina suočava sa stalnim ruskim pritiskom predstavlja ozbiljan udarac za operativnu strukturu ove brigade, a zvanični Kijev nastoji da istragu sprovede brzo i bez podizanja dodatne panike u redovima vojske.