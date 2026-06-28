Za ubistvo Dalibora Đurića iz Škalje u spuškom zatvoru 2016. godine odgovaraće odbegli stanovnik Cetinja Nenad Neno Kaluđerović, stanovnici Banjaluke Srđan Popović i Boban Milić, odlučio je Viši sud, potvrđujući optužnicu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) podignutu protiv trojice članova kavačke ćelije balkanskog narko-kartela.

„Veće Višeg suda u Podgorici, svojim rešenjem Kvso br. 3/26, od 29. maja ove godine, potvrdilo je optužnicu Kt-S br. 64/25, od 3. marta ove godine, koju je Specijalno državno tužilaštvo podiglo protiv okrivljenih: S. P., B. M. i N. K., zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično delo stvaranje kriminalne organizacije, okrivljenih S. ​​P. i B. M. kao saizvršilaca i krivično delo teško ubistvo, a okrivljenog N. K. krivično delo teško ubistvo pomaganjem“, navodi se u saopštenju Specijalnog državnog tužilaštva.

Kako se dodaje, predmet optužnice je delovanje kriminalne organizacije čiji su članovi optuženi i druga nepoznata lica, sa precizno definisanim ulogama i zadacima, sa ciljem izvršenja krivičnih dela ubistva i teškog ubistva, uključujući i ubistvo oštećenog Đurića, člana suprotstavljene kriminalne organizacije, u tadašnjem Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, 22. septembra 2016. godine.

Popović je trenutno u zatvoru zbog drugog krivičnog dela, a Milić i Kaluđerović su u bekstvu, ranije je saopštio SDT.

„Vijesti“ su pre godinu dana objavile prepisku iz aplikacije Skaj, tokom koje je Kaluđerović rekao Kašćelanu da bi ubica Dalibora Đurića bio u zatvoru da nije pravilno očistio pištolj nakon zločina.

Kaluđerović je nedostupan crnogorskim istražiteljima od aprila 2023. godine.

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