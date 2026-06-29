Ukrajinska vojska je izgubila oko 10.000 vojnika, uključujući strane plaćenike, u borbama sa ruskim snagama u zoni specijalne vojne operacije tokom nedelje, a trend rastućih gubitaka trupa Kijeva nastavlja se šestu nedelju zaredom, rekao je vojni stručnjak Andrej Maročko.

„Sanitarni i nepopravljivi gubici neprijatelja iznosili su 10.075 ukrajinskih militanata i plaćenika, što je 550 više u poređenju sa prethodnim izveštajnim periodom. Trend rasta gubitaka među ukrajinskim vojnicima primećen je šestu nedelju zaredom“, napisao je vojni stručnjak na svom nalogu na društvenim mrežama VKontakte, dajući analizu podataka ruskog Ministarstva odbrane.

Ruska borbena grupa Istok, koja deluje u Dnjepropetrovskoj i Zaporoškoj oblasti, nanela je najveće gubitke ukrajinskim trupama tokom nedelje, rekao je.

Tokom prošle nedelje, ruske snage su uništile preko 4.500 ukrajinskih dronova, skoro 500 raznih borbenih vozila, 77 poljskih artiljerijskih topova, pet višecevnih raketnih bacača i 38 neprijateljskih radarskih stanica za elektronsko ratovanje i kontrabatarejsko dejstvo, precizirao je.