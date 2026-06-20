Predsednik Mađarske Tamaš Šuljok potpisao je amandman na Ustav kojim se uvodi striktno ograničenje mandata na funkciji predsednika vlade.

Na ovaj način put bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana ka ponovnom preuzimanju kormila države i zvanično je blokiran.

Prema novim ustavnim odredbama, nijedna osoba ne može biti imenovana na mesto premijera Mađarske ukoliko je na toj poziciji već provela više od osam godina ukupno, uzimajući u obzir i različite periode i mandate tokom političke karijere.

Pravilo pisano za bivšeg lidera

Ovo novo pravilo direktno pogađa upravo Viktora Orbana, koji je obavljao funkciju premijera Mađarske u više mandata tokom šesnaest godina neprekidne vlasti (kao i krajem devedesetih godina).

Nakon istorijskih parlamentarnih izbora na kojima je Orbanova dugogodišnja vladavina okončana, nova vladajuća većina predvođena strankom Tisa premijera Petera Mađara pokrenula je korenite ustavne reforme.

Cilj ovog amandmana je, prema rečima predlagača, dugoročna zaštita demokratskih institucija i sprečavanje ponovne prevelike koncentracije političke moći u rukama jednog čoveka.

Nova era u mađarskoj politici

Potpisivanjem ovog dokumenta od strane predsednika Sela, Mađarska ulazi u potpuno novu političku epohu.

Amandman praktično onemogućava bilo kakav politički povratak ili "rimejk" Orbanove administracije, čak i u slučaju eventualnog budućeg uspeha njegove partije Fides na izborima.

Dok opozicija i Orbanovi lojalisti kritikuju ovaj potez kao politički motivisan inženjering sa ciljem da se bivši lider trajno eliminiše iz političke trke, aktuelna vlast slavi donošenje zakona kao ključni korak u dekriminalizaciji i reformi državnog aparata.