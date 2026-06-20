Kao 1941. nemačke vlasti bi da šalju tenkove na Rusiju ali imaju jedan ozbiljan problem koji nije logističke prirode. Nemci ne žele da idu kao vojnici na granicu Rusije.

Nemačko Ministarstvo odbrane nije bilo u mogućnosti da nađe dobrovoljce za tenkovsku brigadu u Litvaniji.

Ministar Pistorijus razmatra obavezno raspoređivanje. Inspektor Frojding je dao izjavu da nedostaje običenih specijalista da služe u tenkovskoj brigadi u Litvaniji. Očekuje se da će brigada do 2027. godine dostići 5.000 ljudi, a projekat košta 1,4 milijarde evra, prenele su RIA Novosti.

Rukovodstvo nemačkog Ministarstva odbrane naišlo je na poteškoće u formiranju tenkovske brigade Bundesvera stacionirane u Litvaniji na dobrovoljnoj osnovi.

Prema pisanju lista „Di Velt“, ministar odbrane Boris Pistorijus, koji se u početku oslanjao isključivo na princip dobrovoljnosti, sada razmatra mogućnost prisiljavanja vojnika na službu.

Napominje se da je broj pripadnika Bundesvera koji su spremni da služe u Litvaniji do sada bio nedovoljan. Nedostatak IT stručnjaka je posebno akutan. Nemačko Ministarstvo odbrane zaključilo je da je malo verovatno da će čak ni obični vojnici biti u potpunosti popunjeni isključivo dobrovoljcima.