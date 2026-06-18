Požar koji je izbio nakon udara dronova na moskovsku rafineriju nafte uglavnom je stavljen pod kontrolu, ali posledice jednog od najvećih napada na rusku prestonicu od početka rata i dalje su vidljive širom grada.

Gust crni dim satima se nadvijao nad jugoistočnim delovima Moskve, dok su stanovnici pojedinih naselja na društvenim mrežama objavljivali fotografije tamnih naslaga na automobilima, prozorima i ulicama nakon padavina koje su opisivali kao „uljanu kišu“.

Prema navodima ruskih vlasti, pogođena je velika rafinerija u moskovskom naselju Kapotnja, jedno od najvažnijih postrojenja za snabdevanje prestonice gorivom. Ovo je drugi napad na isto postrojenje u roku od nekoliko dana, a prema informacijama iz energetskog sektora, oštećeni su pojedini proizvodni kapaciteti i rezervoari.

Napad bez presedana na rusku prestonicu

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin saopštio je da je protivvazdušna odbrana tokom napada oborila više od 190 bespilotnih letelica koje su se kretale prema glavnom gradu. Istovremeno, guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov naveo je da je u napadu povređeno 17 osoba, uključujući i dvoje dece.

Prema procenama više međunarodnih medija, reč je o najvećem napadu na Moskvu u poslednje dve godine. Napad je izazvao poremećaje u avio-saobraćaju, privremena ograničenja na pojedinim aerodromima i pojačane mere bezbednosti širom prestonice.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je tokom prethodna 24 časa oboreno ukupno 992 drona, kao i više raketa i drugih projektila koji su bili usmereni ka različitim ciljevima na teritoriji Ruske Federacije.