Video je munjevitom brzinom privukao pažnju ljubitelja životinja širom sveta i ganuo milione svojom čistom emocijom i reakcijom na novostečenu slobodu.

Od surovog zanemarivanja do apsolutne slobode

Viralni video najpre prikazuje Hačijevu bolnu prošlost – trenutke dok nemoćno laje iza zahrđalih rešetaka kaveza u kojem je bio sakriven od sveta.

Međutim, mračni kadrovi brzo uступаju mesto prizorima iz njegovog novog života. Na snimku se vidi kako Hači veselo trči, skače i igra se na kiši uz svoju privremenu udomiteljicu Staci. U jednom emotivnom trenutku, pas zastaje kako bi je snažno zagrlio, a njegova razigranost najbolje pokazuje koliko uživa u stvarima koje su mu nekada bile potpuno nedostupne.

Hači je spašen iz izuzetno loših uslova zajedno sa još pet pasa, ali njegova misija još uvek nije gotova.

Hačijev ples na kiši postao je globalni hit

Staci, koja se trenutno brine o njemu i pruža mu privremeni dom, ne odustaje od borbe za ostale životinje. Ona aktivno pokušava da pomogne i Hačijevom najboljem prijatelju – drugom psu koji je nažalost još uvek zatočen na istom imanju sa kojeg je Hači izbavljen.

Prema njenim rečima, promena kod ovog psa je neverovatna:

Postao je izuzetno prijateljski nastrojen prema ljudima.

Pokazuje neverovatnu umiljatost i želju za pažnjom.

Njegova razigranost raste iz dana u dan.

Koliko je ova priča dodirnula ljude govori i podatak da je snimak njegovog prvog plesa na kiši u samo jednom danu prikupio više od 16.000 lajkova i hiljade deljenja na društvenim mrežama, a brojke i dalje vrtoglavo rastu.