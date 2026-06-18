Video je munjevitom brzinom privukao pažnju ljubitelja životinja širom sveta i ganuo milione svojom čistom emocijom i reakcijom na novostečenu slobodu.

Od surovog zanemarivanja do apsolutne slobode

Viralni video najpre prikazuje Hačijevu bolnu prošlost – trenutke dok nemoćno laje iza zahrđalih rešetaka kaveza u kojem je bio sakriven od sveta.

Međutim, mračni kadrovi brzo uступаju mesto prizorima iz njegovog novog života. Na snimku se vidi kako Hači veselo trči, skače i igra se na kiši uz svoju privremenu udomiteljicu Staci. U jednom emotivnom trenutku, pas zastaje kako bi je snažno zagrlio, a njegova razigranost najbolje pokazuje koliko uživa u stvarima koje su mu nekada bile potpuno nedostupne.

Hači je spašen iz izuzetno loših uslova zajedno sa još pet pasa, ali njegova misija još uvek nije gotova.

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Hačijev ples na kiši postao je globalni hit

Staci, koja se trenutno brine o njemu i pruža mu privremeni dom, ne odustaje od borbe za ostale životinje. Ona aktivno pokušava da pomogne i Hačijevom najboljem prijatelju – drugom psu koji je nažalost još uvek zatočen na istom imanju sa kojeg je Hači izbavljen.

Prema njenim rečima, promena kod ovog psa je neverovatna:

  • Postao je izuzetno prijateljski nastrojen prema ljudima.

  • Pokazuje neverovatnu umiljatost i želju za pažnjom.

  • Njegova razigranost raste iz dana u dan.

Koliko je ova priča dodirnula ljude govori i podatak da je snimak njegovog prvog plesa na kiši u samo jednom danu prikupio više od 16.000 lajkova i hiljade deljenja na društvenim mrežama, a brojke i dalje vrtoglavo rastu.