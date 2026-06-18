Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens izjavio je danas da je, nakon potpisivanja Memoranduma o razumevanju da SAD, Iran formalno obustavio napade na komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu, navodeći da je prethodna noć bila prva u više od 100 dana sukoba tokom koje nije bilo napada na trgovački saobraćaj.

U intervjuu za Njujork tajms, Vens je rekao da eventualne ekonomske koristi za Iran, uključujući ulaganja i razvojne projekte predviđene sporazumom, neće biti finansirane američkim novcem, već potencijalno investicijama drugih država.

"Iran neće dobiti ništa ukoliko ne promeni svoje ponašanje prema regionu, Sjedinjenim Američkim Državama i svojim susedima", naveo je američki potpredsednik.

On je istakao da sporazum predviđa mogućnost ekonomskog razvoja Irana, uključujući investicije i odmrzavanje određenih sredstava, ali isključivo ukoliko Teheran ispuni obaveze preuzete memorandumom.

Vens je istakao da sporazum ne podrazumeva promenu političkog sistema u Iranu, ali je ocenio da su događaji tokom poslednjih godinu i po dana već značajno uticali na promene unutar zemlje. Ocenio je da je tokom proteklih godinu i po dana došlo do značajne promene u pristupu iranskog rukovodstva, navodeći da iranski zvaničnici sada pregovaraju "kao normalna država", što, prema njegovim rečima, ranije nije bio slučaj.

Govoreći o reakcijama u regionu, Vens je rekao da zemlje Persijskog zaliva, uključujući Saudijsku Arabiju, Katar, Ujedinjene Arapske Emirate, Bahrein i Kuvajt, podržavaju sporazum i smatraju ga prilikom za promenu odnosa Irana prema regionu. On je odbacio kritike da sporazum predstavlja ustupak Teheranu, navodeći da će svako ublažavanje sankcija zavisiti od konkretnih poteza iranske strane.

Komentarišući zabrinutost dela izraelske političke scene, Vens je rekao da će eventualne ekonomske pogodnosti za Iran biti moguće samo ukoliko Teheran prekine podršku organizacijama koje Vašington smatra terorističkim, uključujući i libanski militantni pokret Hezbolah. Američki potpredsednik rekao je da sporazum smatra dobrim za američke interese i da predstavlja najbolju alternativu nastavku vojnog sukoba, uz ocenu da bi dodatna vojna eskalacija donela veće troškove i neizvesnost bez garancije trajnog rešenja.