Ruski predsednik Vladimir Putin našao se u centru nove kontroverze nakon posete Kazanju, gde se tokom izlaska iz Blagoveštenske katedrale rukovao sa okupljenim građanima koji su ga pozdravljali aplauzom i uzvicima podrške.

Međutim, snimak emitovan na ruskoj državnoj televiziji izazvao je brojne reakcije nakon što se navodno čulo kako jedan od Putinovih telohranitelja preko radio-veze izgovara reč „masovka“, termin koji se u ruskom jeziku koristi za grupu statista ili pozadinskih glumaca.

Zbog buke i vetra ostatak razgovora nije bilo moguće jasno čuti, ali je upravo ta jedna reč pokrenula lavinu komentara na društvenim mrežama i među kritičarima Kremlja.

Incident se dogodio tokom Putinove posete glavnom gradu Tatarstana, gde je prisustvovao sastanku Asocijacije zemalja Jugoistočne Azije. Na snimcima se vidi kako ruski predsednik prilazi okupljenima, dok ga u stopu prate deseci pripadnika Federalne službe zaštite i teško naoružani vojnici.

Prema pisanju Agenstva, to je bila prva Putinova „javna šetnja“ još od jula prošle godine, dok nezavisna novinarka Farida Rustamova navodi da je to bila njegova prva poseta nekom ruskom regionu van Moskve i Sankt Peterburga posle sedam meseci.

Poseta je usledila u trenutku kada su iznad Moskve još bili vidljivi tragovi velikog ukrajinskog napada dronovima. Putin se tokom boravka u Kazanju nije javno osvrtao na te događaje.

Prema navodima pojedinih medija, pojačane bezbednosne mere poslednjih meseci značajno su promenile način na koji se organizuju predsednikova putovanja. Navodi se da članovi njegovog okruženja imaju stroga ograničenja, uključujući zabranu korišćenja mobilnih telefona i posebne mere nadzora.

Novinarka Farida Rustamova tvrdi da se Putin od januara do marta ove godine pojavljivao u javnosti 25 odsto ređe nego godinu dana ranije i gotovo 50 odsto ređe nego 2024. godine.

Pojedini mediji podsećaju da ovo nije prvi propagandni problem za Kremlj u poslednje vreme. Sredinom maja objavljen je snimak na kojem je Putin navodno spontano razgovarao sa prolaznikom, za kojeg su pojedini mediji kasnije tvrdili da je bivši zaposleni kompanije koja upravlja predsedničkim rezidencijama.

Krajem prošlog meseca pažnju je izazvao i lapsus jednog od visokih zvaničnika, koji je Putina oslovio imenom „Pal Lajh“, što su pojedini kritičari povezivali sa teorijama o navodnim dvojnicima ruskog predsednika.

Dok se rat u Ukrajini nastavlja, a napadi dronovima na rusku teritoriju postaju sve učestaliji, novi snimak iz Kazanja izazvao je dodatne polemike i otvorio nova pitanja o načinu organizovanja javnih nastupa ruskog lidera.

(The Telegraph)