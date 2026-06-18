Američki Stejt department izdao je novo upozorenje za američke državljane koji se nalaze u Rusiji, navodeći da su kontinuirani napadi dronovima povećali bezbednosne rizike u više delova zemlje.

Kako se navodi, napadi i eksplozije bespilotnih letelica zabeleženi su ne samo u oblastima blizu granice sa Ukrajinom, već i u velikim gradovima, uključujući Moskvu, Kazanj i Sankt Peterburg.

- U hitnim slučajevima sledite uputstva lokalnih ruskih vlasti i potražite sklonište - poručio je Stejt department.

Američkim građanima je savetovano da se u slučaju uočavanja dronova odmah udalje sa tog područja i ne prilaze letelicama, njihovim ostacima ili predmetima koje su eventualno ispustile.

U upozorenju se navodi i da ruski zakon zabranjuje fotografisanje i objavljivanje snimaka posledica napada dronovima, kao i delova oborenih letelica.

- Kršenje ovih propisa može dovesti do novčanih kazni ili čak zatvorske kazne - upozorava Stejt department.

Vašington je još jednom ponovio preporuku američkim državljanima da ne putuju u Rusiju, koja se i dalje nalazi pod najvišim nivoom upozorenja za putovanja.

Novo upozorenje dolazi nakon što je Ukrajina izvela masovan napad dronovima na Moskvu, koji je, prema rečima gradonačelnika ruske prestonice Sergeja Sobjanjina, bio najveći u poslednje dve godine.

(TASS)