Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski već mesecima ponavlja da je njegov glavni cilj da natera ruskog predsednika Vladimira Putina da okonča rat. Nakon gotovo svakog velikog udara na rusku teritoriju, uključujući i najnoviji napad na Moskvu, Zelenski poručuje da Ukrajina neće ćutati ukoliko Kremlj ne pristane na mir.

Međutim, pojedini analitičari smatraju da način na koji Kijev i evropski saveznici pozivaju Moskvu na prekid vatre zapravo smanjuje šanse da Rusija prihvati takvu mogućnost.

Kao jedan od primera navodi se i pismo koje je Zelenski uputio Putinu, a koje je, prema tim ocenama, sadržalo niz poruka koje su u Moskvi mogle biti shvaćene kao uvredljive i ponižavajuće.

Istovremeno, ruski predsednik nastavlja da insistira na svojim uslovima za prekid sukoba, uključujući povlačenje ukrajinskih snaga iz pojedinih oblasti.

Ipak, u delu ruskog društva i među pojedinim elitama prisutna je želja da se rat završi, zbog čega se ne isključuje mogućnost da bi Moskva u nekom trenutku mogla da razmotri prekid vatre.

Prema ocenama koje prenosi portal Strana.news, Kijev i evropski lideri istovremeno nastoje da svaki eventualni prekid sukoba predstave kao poraz Vladimira Putina, što dodatno komplikuje mogućnost postizanja dogovora.

Cilj nije samo Putin

Analitičari smatraju da Zelenskijevi javni pozivi na mir imaju i drugi cilj – da utiču na američkog predsednika Donalda Trampa i spreče eventualni dogovor Vašingtona i Moskve.

Minimalni cilj takve strategije, kako se navodi, jeste da Tramp odustane od bilo kakvog sporazuma koji bi podrazumevao teritorijalne ustupke Ukrajine.

Istovremeno, kao glavni cilj navodi se pokušaj stvaranja dodatnog pritiska unutar same Rusije kroz poruku da je prepreka miru isključivo Vladimir Putin.

Strah od najopasnijeg scenarija

Nakon poslednjih udara na Moskvu, na društvenim mrežama i među pojedinim proratnim krugovima u Rusiji sve češće se pojavljuju pozivi na drastične odgovore.

Za sada takvi stavovi ne utiču na odluke Kremlja, ali analitičari upozoravaju da bi produžavanje rata i dodatna eskalacija mogli da povećaju rizik od mnogo ozbiljnijih scenarija.

Prema njihovim ocenama, jedina alternativa takvom razvoju događaja jeste postizanje sporazuma o prekidu sukoba, ali uz promenu pristupa pregovorima sa svih strana.

(Izvor: Strana.news)