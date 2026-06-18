Rat između Sjedinjenih Američkih Država i Irana na Bliskom istoku i formalno je završen nakon što su obe države u sredu, 17. juna, elektronskim putem potpisale Memorandum o razumevanju koji sadrži 14 tačaka.

Američki predsednik Donald Tramp stavio je svoj potpis tokom državne večere održane u Versaju u Francuskoj, dok je pored njega sedeo francuski predsednik Emanuel Makron, a iza njega se nalazio američki državni sekretar Marko Rubio.

Tramp je nakon potpisivanja poručio da put do sporazuma nije bio lak i naglasio da sada predstoje novi razgovori kako bi se osigurala puna primena dogovorenih tačaka.

- Nije bilo lako doći do ovog trenutka. Sada nas očekuju novi pregovori kako bismo osigurali sprovođenje Memoranduma o razumevanju - poručio je Tramp.

Bela kuća je na društvenim mrežama objavila i snimak trenutka kada je predsednik SAD potpisao dokument, opisujući ga kao istorijski trenutak.

Memorandum o razumevanju, koji sadrži ukupno 14 tačaka, stupio je na snagu odmah po potpisivanju.

Sporazum predstavlja novi korak u odnosima između Vašingtona i Teherana i trebalo bi da otvori put za dalje pregovore o sprovođenju dogovorenih obaveza.