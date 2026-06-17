Incident se dogodio 16. juna, kada je fregata Admiral Grigorovič otkrila britansku jahtu Brajt Fjučer (Svetla budućnost) kako opasno ide, saopštilo je Ministarstvo odbrane u časopisu Maks. Posada ruskog broda pokušala je nekoliko puta da kontaktira civilni brod putem međunarodnog radija.

Ne čekajući odgovor, ruski mornari su ispalili baklje i oglašavali sirene. Međutim, jahta je nastavila približavanje, ignorišući upozorenja.

Kada se rastojanje između brodova smanjilo na 150 metara, komandant fregate odlučio je da preventivno otvori vatru na kurs Brajt Fjučera vatrom iz lakog naoružanja. Britanski brod je potom promenio kurs i povukao se.

„Posada fregate Admiral Grigorovič postupala je u strogom skladu sa međunarodnim propisima o plovidbi i preduzela je sve neophodne mere da spreči incident“, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Britanski mediji su izvestili o upozoravajućim pucnjima sa ruske fregate u Lamanšu.

U aprilu je brod Admiral Grigorovič pratio dva ruska tankera za naftu kroz moreuz.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je o potrebi zaštite ruskih brodova od piraterije.