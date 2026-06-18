Američka Nacionalna vazduhoplovna i svemirska administracija (NASA) pažljivo prati asteroid veličine aviona koji će tokom noći proći pored Zemlje brzinom od čak 14.117 kilometara na sat.

Asteroid poznat pod oznakom 2003 LN6 najbliže će prići našoj planeti u noći između srede i četvrtka, oko 3.11 časova po našem vremenu.

Prema podacima Laboratorije za mlazni pogon (JPL), koja radi pri NASA, svemirska stena široka između 30 i 68 metara proći će na udaljenosti od oko 1.416.000 kilometara od Zemlje.

Asteroid se trenutno nalazi u sazvežđu Lira i udaljen je oko 1.481.400 kilometara od naše planete.

Da li postoji opasnost za Zemlju?

Ambasador NASA Toni Rajs, inženjer informacione bezbednosti i naučnik za podatke, izjavio je za Njuzvik da su bliski prolazi asteroida pored Zemlje veoma česta pojava.

Tokom juna zabeležena su tri značajna prolaska:

2026 LS1 i 2026 LX prošli su na udaljenosti manjoj od jedne lunarne distance.

Asteroid 2026 LB prošao je na oko 3,7 lunarne distance.

Prema podacima NASA, mali asteroidi prečnika do devet metara udaraju u Zemlju približno jednom u deset godina. Takvi događaji uglavnom izazovu vatrenu loptu i snažan zvučni prasak, ali retko prouzrokuju ozbiljniju štetu.

Veći objekti, prečnika preko 150 metara, mogu da izazovu razaranja na nivou gradova i država, ali se takvi udari statistički događaju jednom u oko 20.000 godina.

Asteroidi sposobni da izazovu globalnu katastrofu morali bi da budu veći od 900 metara, a procenjuje se da takvi objekti pogađaju Zemlju otprilike jednom u 700.000 godina.

NASA razvija sistem planetarne odbrane

Centar za proučavanje objekata bliskih Zemlji (CNEOS) neprekidno prati objekte unutar 48 miliona kilometara od naše planete i posebnu pažnju posvećuje onima koji se nalaze unutar osam miliona kilometara.

Jedan od najvažnijih testova planetarne odbrane izveden je 2022. godine u okviru misije DART. Letelica se tada namerno sudarila sa asteroidom Dimorfos i uspešno promenila njegovu orbitu, skraćujući je za 33 minuta.

NASA trenutno razvija i svemirski opservatorijum NEO Surveyor, čije je lansiranje planirano za 2027. godinu, kako bi potencijalno opasni asteroidi mogli da budu otkriveni mnogo ranije.

- Astronomi iz celog sveta doprinose posmatranjima koja se koriste za izračunavanje putanje asteroida - rekao je Toni Rajs.