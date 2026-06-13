Većina mladenaca odmah nakon venčanja otvara poklone i koverte sa novcem, ali Keri En je još 2000. godine dobila neobičan paket sa jasnim upozorenjem:

„Ne otvarati do 29. jula 2025. godine.“

Iako je tokom godina mnogo puta poželela da zaviri unutra, odlučila je da ispoštuje želju svoje kume i sačuva tajnu punih četvrt veka.

Tajanstvena kutija putovala svetom

Tokom 25 godina paket je pratio porodicu na gotovo svim životnim putovanjima. Zbog vojne službe njenog supruga, kutija je seljena iz mesta u mesto, prelazila kontinente i opstala uprkos brojnim iskušenjima.

– Putovala je gotovo koliko i mi – prisetila se Keri.

Iako je znatiželja često bila jača od strpljenja, verovala je da se u kutiji krije nešto posebno i vredno čekanja.

Otvaranje koje je gledao ceo svet

Na proslavi srebrne svadbe, tačno 25 godina nakon venčanja, porodica je odlučila da konačno otvori poklon. Ceo trenutak snimljen je i objavljen na TikToku, gde je za kratko vreme postao viralan.

Keri je priznala da je bila veoma nervozna dok je skidala omot, jer niko nije znao šta se nalazi unutra.

Niko nije očekivao ovakav sadržaj

Umesto šale ili skupocenog predmeta, u kutiji su se nalazila rukom pisana pisma i čestitke članova porodice i prijatelja.

Dok je pregledala poruke, prepoznavala je rukopise najbližih ljudi, a onda je usledio trenutak koji ju je potpuno slomio.

Među pismima pronašla je i poruku svoje majke, koja je preminula pre osam godina.

U tom trenutku emocije su je savladale.

– Kao da je ponovo bila uz mene – ispričala je Keri kroz suze.

Pisma su postala vremeplov u prošlost

Poruke napisane početkom 2000-ih godina sadržale su zanimljive prognoze, uspomene i komentare o tadašnjem životu. U njima su se pominjali modni trendovi, sportski događaji, političke teme i svakodnevne priče koje su danas postale dragoceno svedočanstvo jednog vremena.

Svako pismo vratilo je porodicu u dane kada su tek započinjali zajednički život.

Pokrenuli novu porodičnu tradiciju

Nakon emotivnog otvaranja, porodica je odlučila da ista kutija dobije novo poglavlje.

Suprug i deca predložili su da se ponovo napuni pismima, uspomenama i porukama, a zatim zapečati do 2050. godine, kada bi trebalo da proslave zlatnu svadbu i čak 50 godina braka.

Tako je jedan neobičan svadbeni poklon prerastao u porodično blago koje će generacije čuvati kao uspomenu na ljubav, vreme i ljude koji su obeležili njihove živote.