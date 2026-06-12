Ukrajina već koristi AI za mnoštvo funkcija na bojnom polju, uključujući letenje dronovima ka ciljevima, pomoći u planiranju borbenih operacija i obrade podataka o ruskim raketnim napadima, piše Rojters.

"Veštačka inteligencija će formirati novu paradigmu ratovanja. Već to aktivno čini", rekao je Cvok.

Cvok je izjavio da će sistemi veštačke inteligencije uskoro biti objedinjeni u jednostavnu mrežu koja nadgleda bojno polje, što će dovesti do "rata operativnih sistema" sa Rusijom u naredne tri do pet godina ukoliko se sukob nastavi.

"Sistem poseduje više podataka i bolje razume, predlaže rešenja. Taj sistem će steći prednost nad drugim", dodao je Cvok.

Centar za veštačku inteligenciju osnovan je u martu, dok ministar odbrane Ukrajine Mihail Fjodorov nastoji da stavi AI i data sisteme u središte donošenja odluka u ukrajinskoj odbrani.

Dronovi su već pokrenuli novi način ratovanja, a ukrajinske i ruske trupe lansiraju hiljade bespilotnih letelica (BPLO) dnevno.

Sposobnost dronova stalno nadgledaju bojište i precizno pogađaju ciljeve ubrzala je proces planiranja i izvršenja udara, a donošenje odluka pomoću AI alata bi dodatno ubrzalo "lanac ubijanja", rekao je Cvok.

Cilj je, prema njegovim rečima, stvaranje jedinstvenog operativnog sistema koji bi preporučivao odluke na bojnom polju, od nivoa pojedinačnih jedinica do strateške komande.

Takav sistem bi značajno poboljšao analizu podataka sa linije fronta dugog oko 1.200 kilometara i omogućio brže preporuke ljudskim komandantima, uz objedinjavanje sistema oružja i podataka u "jedan živi organizam koji može da deluje na koordinisan način".

Tehnološka trka u naoružanju, koju je pokrenuo najveći rat u Evropi od Drugog svetskog rata, privukla je pažnju brojnih stranih kompanija koje razvijaju veštačku inteligenciju i koje su zainteresovane za borbene podatke radi obuke svojih modela i testiranja sistema.