Zemljotres jačine 4,9 stepeni po Rihteru pogodio je danas centralni Azerbejdžan, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

U saopštenju se navodi da je epicentar zemljotresa bio na dubini od 42 kilometra.

Za sada nema podataka o eventualno povređenima ili šteti.

Šta kažu stručnjaci o nedavnim zemljotresima u Srbiji?

Podestimo, na teritoriji Sokobanje danas su registrovana tri zemljotresa u razmaku od oko sat vremena, što, kako navode iz Republičkog seizmološkog zavoda (RSZ), predstavlja uobičajnu manifestaciju prirodne seizmičke aktivnosti karakteristične za istočnu Srbiju.

U stručnom izveštaju RSZ navode da na osnovu svih raspoloživih podataka nema indicija koje bi ukazivale na promenu seizmičkog režima ili na pojavu neuobičajne aktivnostu u regionu.

Dodaju da registrovana serija zemljotresa predstavlja deo prirodnog procesa oslobađanja tektonskih naprezanja u zemljinoj kori duž aktivnih rasednih struktura koje oblikuju Sokobanjsku kotlinu i njeno neposredno okruženje. Celu vest možete pročitati OVDE.

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