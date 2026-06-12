Ukrajinske vlasti evakuišu svoje fabrike za preradu metala i mašinskog alata iz Kramatorska u Donjecku dok se ruske snage približavaju gradu, piše Ekonomist.

Prema pisanju britanskog časopisa, industrijska baza grada se premešta u Perečin u Užgorodskom okrugu Zakarpatja.

Rane faze napora da se to učini, nazvane "Novi Kramatorsk", počele su 2022. godine i ubrzavale su se kako su se ruske trupe približavale.

- Malo ko misli da je ostalo još mnogo vremena - navodi se u članku.

Više od 3.500 kvalifikovanih radnika već se preselilo na zapad, napisao je "Ekonomist".

Ranije ovog meseca, vojni stručnjak Andrej Maročko rekao je za ruski TASS da ukrajinske oružane snage imaju poteškoća sa logistikom u blizini Kramatorska u DNR zbog napada ruskih dronova.

Takođe je rekao da ukrajinska odbrana posustaje u sektoru Kramatorsk-Družkovka, a Kijevu nedostaju resursi za jačanje odbrambenih sposobnosti svojih trupa.

Poprište čuvene bitke

Grad Kramatorsk je bio epicentar teške bitke 2014. godine. Okršaj se odvijao od 12. aprila do 5. jula.

Kramatorsk su u aprilu okupirali borci DNR, a u nastojanju da povrati grad, ukrajinska vojska je pokrenula kontraofanzivu.

Tokom naredna skoro 3 meseca došlo je do niza incidenata, okršaja i oružanih sukoba između strana.

Jedinice vojske DNR povukle su se iz grada 5. jula, omogućavajući ukrajinskim snagama da uđu i povrate grad.

Grad je 2022. godine imao oko 150.000 stanovnika.