Prema podacima, pad je pre svega posledica slabijeg učinka sektora usluga, koji je zabeležio pad od 0,2 odsto, dok je industrijska proizvodnja bila stabilna, a građevinarstvo ostvarilo blagi rast od 0,1 odsto, prenosi "Gardijan".

Iako je građevinski sektor zabeležio blagi plus, statistika otkriva da je taj rast došao isključivo od poslova popravki i održavanja, dok je procenat novih projekata opao za 0.3 odsto – uprkos obećanju Laburističke partije da će pokrenuti masovnu gradnju i obezbediti 1,5 miliona novih stanova.

U okviru uslužnog sektora, najveći udarac pretrpele su oblasti umetnosti, zabave i rekreacije.

ONS to pripisuje padu sportskih aktivnosti, uključujući otkazivanje brojnih sportskih događaja na Bliskom istoku, što je direktno pogodilo poslovanje kompanija sa sedištem u Velikoj Britaniji.

Na kvartalnom nivou od februara do aprila, britanski BDP je i dalje u plusu od 0,7 odsto, ali analitičari upozoravaju na slabljenje zamaha u drugoj polovini 2026. godine zbog viših troškova zaduživanja i energije.

Britanska ministarka finansija Rejčel Rivs ocenila je da će posledice konflikta imati uticaj na domaću ekonomiju, ali je istakla da je zemlja ušla u krizu u relativno stabilnoj poziciji.

Ekonomisti upozoravaju da bi kombinacija viših cena energenata i moguće dodatne monetarne restrikcije Banke Engleske mogla dodatno da uspori rast, prenosi Tanjug.

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