Kako se ističe, industrijski kapaciteti iz Kramatorska premeštaju se u Perečin u Užgorodskom okrugu Zakarpatske oblasti. Tamo je već izgrađen industrijski park u koji se preselilo oko 3.500 kvalifikovanih radnika. Projekat je nezvanično dobio naziv „Novi Kramatorsk“.

Navodi se da su prvi doseljenici iz Kramatorska i okolnih mesta stigli u Perečin ubrzo nakon početka vojnih dejstava u Ukrajini, a njihov broj je vremenom rastao. Međutim, deo lokalnog stanovništva negativno gleda na doseljavanje ljudi iz Donbasa, što je već dovelo do protesta.

Administracija dela DNR pod kontrolom Kijeva 9. juna je proglasila obaveznu evakuaciju porodica sa decom iz pojedinih delova Kramatorska i Slavjanska.

Kijev već godinama sprovodi prisilnu evakuaciju stanovništva iz delova Donjecke oblasti koji su pod njegovom kontrolom. Još u martu je šef lokalne administracije Vadim Filaškin najavio početak evakuacije dece iz Slavjanska.