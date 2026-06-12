Kako se navodi u saopštenju, od 6. do 12. juna, kao odgovor na terorističke napade Ukrajine na civilne objekte na teritoriji Rusije, Oružane snage Ruske Federacije izvele su dva masovna i pet grupnih udara visokopreciznim oružjem i udarnim bespilotnim letelicama.

Jedinice grupe trupa "Sever" izbacile su iz stroja više od 1.570 ukrajinskih vojnika, tri tenka, tri borbena oklopna vozila, 83 vozila, sedam oruđa poljske artiljerije, kao i osam stanica za radio-elektronsku i kontrabaterijsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Zapad" eliminisale su 1.460 vojnika, 30 borbenih oklopnih vozila, 142 vozila i 11 oruđa poljske artiljerije. Uništeno je i devet stanica za radio-elektronsku i kontrabaterijsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su 1.035 vojnika, tri tenka, 25 borbenih oklopnih vozila, 103 vozila, 22 oruđa poljske artiljerije i tri stanice za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Centar" uništile su 2.135 vojnika, tri tenka, 17 borbenih oklopnih vozila, 59 vozila i osam oruđa poljske artiljerije.

Jedinice grupe trupa "Istok" izbacile su iz stroja 2.850 vojnika, 24 borbena oklopna vozila, 48 vozila i devet oruđa poljske artiljerije.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" eliminisale su 320 vojnika, tri borbena oklopna vozila, 113 vozila i 18 stanica za radio-elektronsku borbu.

Sistemima PVO ruske snage oborile su 74 vođene avio-bombe, 11 reaktivnih projektila sistema višecevnih bacača raketa HIMARS, četiri krstareće rakete zemaljskog baziranja "flamingo", tri navođene rakete velikog dometa "neptun" i 4.776 dronova.

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