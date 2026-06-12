Trajni mir u Ukrajini nije moguć dok je ruski predsednik Vladimir Putin na vlasti, smatra penzionisani general-potpukovnik Kristofer Kouts, koji kaže da bi samo vojna pobeda Ukrajine ili Putinova smrt mogli da stvore uslove za dugoročni sporazum.

Kouts, bivši komandant Zajedničke operativne komande Kanade, izneo je ove stavove nakon povratka iz Ukrajine, koju je posetio kao direktor za spoljnu politiku Instituta Mekdonald-Lorije.

U razgovoru za Ukrinform, Kouts je rekao da i dalje veruje u sposobnost Ukrajine da nastavi da pruža otpor Rusiji, ali je upozorio da Moskva vodi potpuno drugačiju vrstu rata, prenosi Kyiv Post.

- Uveren sam u Ukrajinu, ali nemam iluzije o razmerama izazova - rekao je, dodajući da Ukrajina deluje s ograničenim resursima, dok se Rusija suočava sa manjim ograničenjima.

On je ocenio da se ključna strateška slabost Rusije nalazi u samoj prirodi rata.

Rusija, rekao je, "vodi nelegitiman rat", dodajući da se ne bori za opstanak, već zbog političkog izbora, trošeći ogromne resurse za ograničene dobitke.

Kouts je rekao da Kremlj i dalje koristi propagandu i kontrolu medija kako bi održao podršku stanovništva, ali je upozorio da su takvi sistemi dugoročno veoma krhki.

- Sistem zasnovan na lažima na kraju počinje da se urušava iznutra - rekao je, dodajući da će dugotrajni gubici ljudstva i ekonomski pad postepeno oslabiti sposobnost Rusije da nastavi rat.

On je opisao trenutnu fazu sukoba kao "tačku odluke", a ne kao potpunu stratešku promenu, dodajući da Ukrajina napreduje na nekim područjima, ali da situacija ostaje krhka.

- Za mene se odnos snaga okreće u korist Ukrajine - rekao je, opisujući Rusiju kao silu u opadanju koja je sve više prinuđena na ono što je nazvao "horizontalnom eskalacijom" - širenjem pritiska van bojišta dok njeni vojni uspesi stagniraju.

Istovremeno je naglasio da Ukrajina još nije ostvarila nepovratnu prednost, upozoravajući da Rusija i dalje prilagođava taktiku i da male promene u učinku mogu promeniti tok rata.

Dronovi kao prednost

Kouts je takođe istakao brzu tehnološku prilagodljivost Ukrajine, rekavši da je rat suštinski promenio savremeno ratovanje. Ukazao je na kombinaciju obima i preciznosti u ukrajinskim operacijama dronovima, za koje smatra da menjaju očekivanja o ceni i efikasnosti vojnih sistema.

- Dronovi nisu zamenili tradicionalnu vojnu moć oni su joj dodali novu dimenziju - rekao je, napominjući da se brzina inovacija i protivinovacija sada odvija "gotovo u realnom vremenu".

Dodao je da iskustvo Ukrajine pokazuje slabosti zapadnih modela proizvodnje naoružanja, koji se u velikoj meri oslanjaju na skupe sisteme s ograničenim kapacitetima proizvodnje, dok je Ukrajina pokazala strateški uticaj jeftinijih tehnologija koje se proizvode u velikim količinama.

Među najvažnijim dostignućima naveo je sposobnost Ukrajine da komercijalne tehnologije prilagodi za vojnu upotrebu, posebno digitalne komandne sisteme poput DELTA.

Govoreći o kanadskoj pomoći, Kouts je rekao da je ona bila "iskrena, ali često previše politizovana i odvojena od realnosti na bojnom polju", tvrdeći da su brzina isporuke i praktične potrebe često bile potcenjene.

Moguća pobeda

Govoreći o pitanju mira, Kouts je bio direktan kada je opisivao uslove za koje smatra da su neophodni za trajno rešenje.

- Putinova smrt. To je prvi neophodan uslov - rekao je.

- Nažalost, veoma mi je teško da zamislim trajni mir dok god je Putin na vlasti. Vidim samo vojnu pobedu Ukrajine kao temeljniju osnovu za takav mir - dodao je Kouts.

Rekao je da bi teritorijalni ustupci u najboljem slučaju predstavljali samo privremenu pauzu, upozoravajući da bi se ruske imperijalne ambicije verovatno ponovo pojavile ukoliko Moskva obnovi svoje kapacitete.

Kouts je takođe naglasio da ukrajinski napadi na rusku naftnu infrastrukturu imaju stratešku ulogu, jer smanjuju prihode Moskve, prisiljavaju je na raspoređivanje resursa i imaju psihološki i moralni efekat na obe strane.

- Sami ovi napadi neće odlučiti ishod rata, ali su važan deo šire strategije - rekao je on.